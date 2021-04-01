《輪證高清－孫明哲》長假期前夕部署相關風險及成本

《輪證高清》明天（２日）開始是一連５日的長假期，投資者如計劃持倉過夜就要特別注意

長假期因素，部署窩輪及牛熊都有不同需要特別注意的成本及風險。長假期期間持有窩輪最明顯

要注意的是時間值損耗，一連５日假期就有５日的時間值損耗，較平常周末的２日損耗明顯，因

此投資者宜選擇時間值損耗較低的產品以減低持有成本，中長期證就是較合適的選擇。另外，長

假期前後市況可能會較淡靜，波幅有回落的風險，因此宜挑選較貼價產品以減低引伸波幅變化對

輪價的影響。可是中長期、輕微價外證的面值又太高，於是高換股比率產品就大派用場，高換股

比率可拉低產品面值，配合中長期、輕微價外的條款以控制風險及成本，是長假期持倉較合適的

選擇。以騰訊認購證為例，可留意騰訊購２９２８１，行使價６７９﹒３８元，１２月到期，換

股比率５００兌１，是長期、輕微價外、低面值的產品。

投資者如計劃部署牛熊證，就要特別注意收回風險，長假期期間外圍市場仍然會開市，假期

過後會累積反映外圍市場的幾日變動，有可能會出現較大的裂口，從而增加牛熊證的收回風險，

因此投資者宜選擇收回價較遠的產品以控制風險。希望部署騰訊牛證可留意騰訊牛５５３０４，

收回價５７０﹒１８元，換股比率５００，屬遠收回價、低面值的選擇。

《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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