【華為動向】美國制裁效應浮現，華為季度營收史上首次出現下跌

《經濟通通訊社１日專訊》華為去年第四季度營收下滑１１％至２２０１億元人民幣（折合

３３５億美元），為其季度營收有史以來首次縮水，反映美國的制裁迫使這家中國龍頭科技公司

從智慧手機轉向其他領域給其帶來的巨大影響。

華為輪值董事長胡厚崑表示，華為極大依賴的全球供應鏈遭到了破壞，不知誰會從中受益，

但絕不會是行業。他補充道，需要改革全球半導體供應鏈以解決當前供應短缺問題。

胡厚崑亦表示，華為去年現金流狀況有所變差，是因為要搶在美國去年９月有效切斷其獲取

美國技術途徑的制裁落地前補充庫存，目前庫存已經足以保障企業業務。華為過去每年從美國供

應商採購１００億到２００億美元組件，其它客戶無法完全彌補失去的業務。



＊華為稱不造車，惟與車企有交涉＊



外界一直揣測華為要加入蘋果、百度和小米等科技巨頭之列，探索自動駕駛汽車技術或整車

設計與組裝。儘管華為一再表示不會造車，但已與數家車企測試自動駕駛和駕駛員與汽車的交互

技術。華為的信息和娛樂功能已在梅賽德斯－賓士轎車得到體驗。華為還與北汽藍谷等國內車企

合作開發智能汽車系統。北汽藍谷與華為合作的首款車型Ａｒｃｆｏｘ Ｓ ＨＢＴ將在４月

份於上海亮相。



＊出售榮耀已收１００億人幣定金＊



華為２０２０年年度報告披露了華為出售榮耀的進展。華為目前已經收到了出售榮耀買方支

付的１００億人民幣的定金。原本榮耀終端有限公司１００％的股權於２０２０年１１月１７日

變更至深圳智信名下。受疫情等的影響，相關資產的交付不遲於２０２１年６月３０日完成。（

ｊｔ）

