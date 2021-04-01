《神州縱橫－凌昆》美國新反華策略漸顯

《神州縱橫》中美關係看來正加速惡化，一方面是拜登在繼承特朗普對華強硬路線的基礎上
更予發揚光大，另方面中國在新疆問題上的還擊出乎意料的強硬，是否告別「打不還手、罵不還
手」策略？總之，中美對抗激化風險日增。
＊拜登反華有創新＊
本以為拜登甫上任會先專注本國疫情及經齊事務，並要就對華政策作全面評估，中美緊張關
係可有短暫喘息空間。不幸事實卻相反，拜登根本有了一套具體的反華策略，在一些方面比特朗
普更進一步，上任未及百日在反華上便有不少創新，包括：（一）把中美對抗的本質定性為民主
與專制的鬥爭，並對習主席作人身攻擊，與蓬佩奧卸任前大力強調的意識型態鬥爭一脈相承並官
方化正規化，正式把中美對抗重塑成為美蘇冷戰的模式。（二）把抗爭焦點集中到疆港台等直接
干預中國內政及涉及主權領域，與特朗普多談經貿戰科技戰等有別，但也更為危險，更易引起中
國激烈反制。新疆對抗只是前菜一，香港對抗（尤其就選舉法問題）乃更激烈的快將到來對抗，
為前菜二。主菜是台海鬥爭，美國正為熱戰作準備。先是提升緊迫性：認為六年內會有武統，並
籌劃重建第一階段以增強太平洋兵力。二是拉得日本承諾支持美軍干預台海事態行動，日本則開
始加強台灣東面沖繩防務。三是加快美台軍事一體化，最新動作是就美台海巡合作達成協議。四
是準備通過到美日投資轉變台積電產能以減武統影響。
＊中美間開拓新經貿戰線＊
（三）加強組建反華國際聯盟，已成功召開美日印澳四國元首的安全會議，「東方北約」正
式形成，並成功把美日軍盟範圍延至台海。美國強調意識型態及疆港爭端，就是為了更好團結西
方盟友：在這些議題上更易取得一致，而要求盟友參與對華經貿戰有難度。（四）加強美國及西
方競爭力，加大投資科研基建，倡建民主國家的「一帶一路」，並組建西方產業鏈以減少對中國
依賴。（五）把反華策略包裝得更虛偽及更具欺騙性。事事反華卻說不尋求對抗，不斷強化美台
官方聯繫以拒統挺獨，卻說承認「一個中國」。顯然，拜登反華更為狡猾更不好對付。以上種種
表明對中美關係以至中國與西方關係（特別是中日、中英關係）的前景均難樂觀。在經貿方面雖
然拜登較少提及雙邊經貿議題，但卻穩步落實特朗普啟動的各項反華措施，如新疆棉花戰也是特
朗普發動的，到今天發酵出來。此外，拜登的反華政策創新，也將開拓新的經貿戰線，正如疆棉
風波所顯示，也如中國駐美大使崔天凱所說的「開拓了危險先例」。更值得港人關注者是，在新
一輪中美鬥爭中，香港將成為重點磨心之一，趨吉避凶將更為困難。《資深評論員 凌昆》
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