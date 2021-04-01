《股林淘金》百融雲（０６６０８）昨日（３１日）首日上市，作為中國領先的獨立ＡＩ技

術平台，主力從事金融服務業提供服務。按２０１９年收入（已計入精準營銷服務收入）計，公

司是中國最大獨立金融大數據分析解決方案供應商。百融雲是創新公司，也是繼美團

（０３６９０）、小米（０１８１０）、快手（０１０２４）之後第４家獲批採用同股不同權結

構以香港為主要上市地的公司。ＷＶＲ過程複雜，港交所（００３８８）嚴格評判，需要細分賽

道領域第一、技術領先性強的公司才能獲批同股不同權結構。

２０２０年，ＣＯＶＩＤ－１９疫情對中國金融服務業造成負面影響，繼而對公司業務造成

間接負面影響，截至２０２０年９月３０日，公司實現收入７﹒６４億元，同比減少１７﹒１％

。但隨著疫情於２０２０年下半年在中國大致受控，業務於２０２０年第四季強勢反彈，全年實

現收入１１﹒３６億元，同比降幅收窄至９﹒９％。並且２０２０年營收和調整後的淨利潤和

ＥＢＩＴＤＡ向好。

現階段因為市場資金集時流向了經濟復甦股，所以科技股票暫時會進行回調。投資者可以趁

氣氛欠佳時吸納。百融雲發行價為３１﹒８０港元，今日股價大約在２６元之下有投資吸引力

。預計市場在未來資金流回科技板塊時，ＳａａＳ將會有望受資金追棒。宜設止蝕價８％左右。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並無持有上述股份

