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即市新聞

01/04/2021 13:49

【聚焦人幣】３月即期貶１﹒５％止九月連升，中行料次季延續波動

　　《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌美元即期（ＣＮＹ）３月收貶１﹒４９％，創２０１９
年８月以來最大月度跌幅，並結束九個月連升。中國銀行研究院發布二季度展望報告表示，預計
二季度人民幣兌美元匯率將延續波動行情，既難有明顯貶值，也難有明顯升值；若中美衝突加劇
人民幣匯率或承壓。報告並稱，中國經濟仍處於加速復甦階段，預計經濟增速將回歸至正常區間
，這為人民幣匯率的穩健運行奠定了良好基礎。另外中美利差依舊處於高位，中國資本市場吸引
力仍然較大，資本流動整體將保持均衡態勢。
　　報告指，１月份人行和外匯局宣布將企業的跨境融資宏觀審慎調節參數由１﹒２５下調至１
，收緊了境內企業跨境融資上限，有助於降低跨境融資帶來的人民幣需求壓力。未來外匯管理政
策將繼續合理引導市場預期，保持外匯市場穩定。

＊料首季ＧＤＰ增１６﹒７％左右，次季增８﹒２％＊

　　報告又預計，今年中國經濟總體延續了２０２０年二季度以來的穩定復甦態勢，預計一季度
ＧＤＰ增長１６﹒７％左右；展望二季度，隨著疫苗接種的逐步推開，全球經濟復甦總體加快，
出口將保持較高景氣，國內疫情防控成果進一步鞏固，中國經濟將保持持續恢復態勢，預計二季
度ＧＤＰ增長８﹒２％左右。（ｗｌ）

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