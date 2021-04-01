【聚焦數據】３月中國財新製造業ＰＭＩ續跌至５０﹒６，大遜預期



《經濟通通訊社１日專訊》今日公布的２０２１年３月財新中國製造業ＰＭＩ（採購經理指

數）錄得５０﹒６，低於２月０﹒３個百分點，雖然連續第十一個月位於擴張區間，但降至２０

２０年５月以來最低值，亦顯著市場預期的５１﹒３，為連續第四個月下跌，顯示新冠疫情後制

造業擴張速度進一步邊際放緩。

這一走勢與統計局製造業ＰＭＩ相悖。國家統計局公布的２０２１年３月製造業ＰＭＩ錄得

５１﹒９，較上月上升１﹒３個百分點，結束連續三個月的回落態勢。



＊新出口訂單指數年內首次擴張，就業續承壓＊



製造業供給、需求繼續保持擴張，但擴張速度已連續四個月放緩。中國製造商在３月繼續增

產，但整體增速輕微放緩至小幅水平，為１１個月來最低。企業普遍反映市場在疫後進一步復蘇

，客戶訂單增加，支撐了最近產出增長。外需成為３月亮點，新出口訂單指數在２０２１年首次

受供求增速放緩影響，就業市場繼續承壓。３月就業指數連續第四個月位於收縮區間，收縮

程度略有緩和。企業反映，當有員工離職時，主動補充用工的動力不強。



＊價格上漲抑制需求恢復，供需動能同步減弱＊



價格指數繼續高歌猛進，通脹壓力進一步加大。工業金屬、原油等原材料價格持續上漲，令

製造業企業成本大幅飆升。３月購進價格指數錄得２０１７年１２月以來最高值。受成本上升推

動，企業出廠價格亦大幅上漲，製造業企業出廠價格指數在擴張區間升至２０１６年１２月以來

最高值。受訪企業表示，價格上漲抑制了需求的進一步恢復。

展望未來一年，製造業企業普遍相信產出將會繼續增長，樂觀度較２月略有放緩，但仍為過

去七年以來的較高水平。業界的增長預期普遍與疫情將要結束、全球需求將會復蘇等預期因素有

關。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２１年３月製造業總體維持恢復態勢，供求兩端復蘇

動能同步減弱，海外需求出現明顯改善，就業壓力依然存在。製造業企業家對未來經濟恢復和疫

情控制仍充滿信心，生產經營預期指數仍大幅高於長期均值。通脹仍是未來關注的重點，價格指

數已連續數月上升，通脹壓力不斷凸顯，制約了未來政策的騰挪空間，不利於後疫情時期經濟的

持續恢復。

