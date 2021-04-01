【ＦＯＣＵＳ】拜登恨做「羅斯福第二」，就業計劃恐釀大分裂

【ＦＯＣＵＳ】拜登想做「羅斯福第二」？１﹒９萬億美元「Ａｍｅｒｉｃａｎ

Ｒｅｓｃｕｅ Ｐｌａｎ」簽署成法不到一個月，周三（３１日）在昔日有「世界鋼都」之稱的

匹茲堡，拜登再揭盅２﹒２５萬億美元的「Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｊｏｂｓ Ｐｌａｎ」，擬通過

大興基建，創建世界上「最強大、最有彈性、最具創新力」的經濟願景。

不過，最顯著的爭議是－－錢從何來？按拜登的加稅計劃，未來８年基建開支將由未來

１５年的稅收償付，但如何解決時間差語焉不詳。此外，２﹒２５萬億大計中，實則佔比最大的

是護理產業投資，其次為可負擔房屋，令人質疑所謂「基建大計」名不副實。



＊最大支出實為擴大長者殘障者護理服務＊



還記得荷里活電影中無數次遭大怪獸、外星人摧毀的金門大橋？沒錯，它正是８８年前，羅

斯福大興基建所建成的７﹒８萬座橋樑的其中之一；另還有６５萬英里道路、７００英里飛機跑

道、１２﹒５萬座軍民建築等。

近一世紀過去，面對正在崩潰的道路、橋樑、供水系統，拜登將逾２萬億美元的「美國就業

計劃」稱為「一世代僅有一次的對美國投資」，強調計劃將創造數百萬份好工作，並團結和動員

整個國家來應對我們這個時代的巨大挑戰 氣候危機和「專制中國」的野心。

拆件細看，佔比最大的支出實際是，擴大對長者及殘障人士的可負擔護理服務（４０００億

美元）；其次是建造及翻新逾２００萬個可負擔及可持續的生活場所（２１３０億美元）；排第

三的是，扶持電動車產業，包括提供銷售補貼及２０３０年前建成全國充電網絡

（１７４０億美元）。



＊提及中美競爭，５００億資助半導體研發＊



而份屬傳統定義的基建投資，包括：道路橋梁（１１５０億美元）、供水系統

（１１１０億美元）、高速網絡（１０００億美元）、改造電網（１０００億美元）、公共交通

（８５０億美元）、鐵路（８００億美元）、機場（２５０億美元）。

值得一提的是，拜登特別提及跟中國的競爭，指「像中國這樣的國家正在大力投資於研發」

，因此呼籲投資１８００億美元提升美國在人工智能、生物科技、半導體、先進計算、通信技術

和清潔能源等關鍵技術領域的領導地位。其中包括向美國國家科學基金會（ＮＳＦ）投資

５００億美元，以推進半導體、先進運算等。

此外，拜登並擬向國內製造商投資逾５２０億美元幫助其創新，重點支持農村製造業和清潔

能源；投入４００億美元培訓勞工。



＊麥康奈爾轟「特洛伊木馬」，侵侵搧風＊



不過，拜登試圖仿效「羅斯福新政」的雄心，已遭參議院少數黨領袖麥康奈爾指摘為「非基

建的『基建法案』」，看起來就像是為了滿足極左需求的特洛伊木馬。對於拜登另於

「Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｔａｘ Ｐｌａｎ」提出上調公司稅由２１％至２８％，他稱，此舉將扼

殺新職位及減慢工資增長。

事實上，拜登以２﹒２５萬億美元大計分８年實施，每年支出實際不到３千億美元，而此全

部可由未來１５年的稅收償付，來反駁新刺激將擴大聯邦赤字的指控，不過「８年」和

「１５年」的時間脫節，就引發會計方法爭議。更有戲言指，美聯儲指每月買債１２００億美元

，但其資產負債表自去年３月以來實際膨脹逾３﹒３萬億美元。

面對拜登試圖抹去自己最大的「減稅」政績，侵侵趁機煽風點火稱，如果立法成真，「結果

將是更多的美國人失業，更多的家庭崩潰，更多的工作機會轉移到中國－－就像我４年前上任總

統之前一樣。」而雲集逾百巨企的「企業圓桌會議」首席執行官Ｊｏｓｈｕａ

Ｂｏｌｔｏｎ則稱，政策制定者應避免為創造就業機會和經濟增長設障。」

可以預見，未來數月，拜登的進取姿態都恐迎來跟國會山、大企業、傳統能源產業之間走向

分裂的巨大考驗。

