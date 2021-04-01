  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/04/2021 10:24

《法證攻防－林恩》Ｂ站登港，一文解讀大熱嗶哩嗶哩（９６２６）

　　《法證攻防》內地視頻社區嗶哩嗶哩（０９６２６）（又稱Ｂ站）本周一正式在港交所
（００３８８）掛牌，首兩日股價都收報８００元關口，周三升約３％。網站在２００９年創立
，一開始以動畫、漫畫及遊戲（ＡＣＧ）的內容為主導，目前已經進化為全方位的視頻社區，內
容變得多元化，內容消費場景延伸至視頻，直播、遊戲等。
　　內容方面，Ｂ站以專業用戶生成視頻（ＰＵＧＶ）為中心，輔以直播、專業機構生成視頻
（ＯＧＶ）等。ＰＵＧＶ是指具有創意以及一定的專業製作和編輯能力的用戶生成的視頻。媒體
經常形容Ｂ站是「中國版Ｙｏｕｔｕｂｅ」，在Ｙｏｕｔｕｂｅ上的內容創作者俗稱
「ＹｏｕＴｕｂｅｒ」，而在Ｂ站上則稱為「Ｕｐ主」。在２０２０年第四季度，ＰＵＧＶ佔平
台視頻總觀看總量的９１％。Ｂ站上的內容創作者通過ＰＵＧＶ積累了大量的粉絲，他們還可以
通過直播互動進一步鞏固與粉絲的關係。另外還有一部分ＯＧＶ產品，包括由Ｂ站出品或聯合出
品的內容，以及向第三方製作公司購買的版權內容。
　　高增長和高黏性的用戶社區是Ｂ站的競爭優勢之一。２０２０年嗶哩嗶哩的平均月活躍用戶
為１﹒８５８億，同比增長５８％。其中１４８０萬的是月均付費用戶，即約８％的付費比率。
單個活躍用戶的每天使用時間高達８０分鐘以上。在Ｂ站成為正式會員需要通過１００道多項選
擇題。截至２０２０年１２月３１日，Ｂ站擁有約１０２﹒６百萬名正式會員，同比增長
５１％。自２０１８年起，每個月訪問平台的正式會員的第１２個月留存率都在８０％以上。
　　業績方面，淨營業額總額增長快速，２０１８年至２０２０年分別按年上升６７％、６４％
及７７％。２０２０年淨營業額總額為１２０億元，主要收入來自四大業務：移動游戲
（４０％），增值服務（３２％），廣告（１５％）和電商及其他（１３％）。２０１８年至
２０２０的收入結構中，移動遊戲業務收入佔比逐漸減少。但嗶哩嗶哩過去１３個季度都錄得經
營虧損，２０２０年的經營虧損為３１﹒４億元，是２０１９年１５億元的兩倍多。經營開支中
，銷售及營銷開支佔淨營業額總額２９％，過往三年此比例按年上升。營業成本的控制，令毛利
率得以改善，由２０１９年的１８％上升至２０２０年的２３﹒７％。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning01/04/2021
林家亨：小米25元買入中線部署
中國故事31/03/2021
《神州經脈》官方PMI勝預期　傳中國籌新交易所　滬指月跌2％
財經熱話31/03/2021
【季結－復甦之望】舊經濟股繼續跑贏大市　內銀股及物管股可吼
財經熱話31/03/2021
【季結－復甦之望】新經濟股跌勢喘穩　港股4月上望30000點
中國故事31/03/2021
【小米造車】躋身互聯網造車新貴　遲到的小米汽車該如何定位
財經熱話31/03/2021
【小米造車】小米高調進軍電動車市場　市場觀望發展股價衝高後回
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金