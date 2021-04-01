《法證攻防－林恩》Ｂ站登港，一文解讀大熱嗶哩嗶哩（９６２６）

《法證攻防》內地視頻社區嗶哩嗶哩（０９６２６）（又稱Ｂ站）本周一正式在港交所

（００３８８）掛牌，首兩日股價都收報８００元關口，周三升約３％。網站在２００９年創立

，一開始以動畫、漫畫及遊戲（ＡＣＧ）的內容為主導，目前已經進化為全方位的視頻社區，內

容變得多元化，內容消費場景延伸至視頻，直播、遊戲等。

內容方面，Ｂ站以專業用戶生成視頻（ＰＵＧＶ）為中心，輔以直播、專業機構生成視頻

（ＯＧＶ）等。ＰＵＧＶ是指具有創意以及一定的專業製作和編輯能力的用戶生成的視頻。媒體

經常形容Ｂ站是「中國版Ｙｏｕｔｕｂｅ」，在Ｙｏｕｔｕｂｅ上的內容創作者俗稱

「ＹｏｕＴｕｂｅｒ」，而在Ｂ站上則稱為「Ｕｐ主」。在２０２０年第四季度，ＰＵＧＶ佔平

台視頻總觀看總量的９１％。Ｂ站上的內容創作者通過ＰＵＧＶ積累了大量的粉絲，他們還可以

通過直播互動進一步鞏固與粉絲的關係。另外還有一部分ＯＧＶ產品，包括由Ｂ站出品或聯合出

品的內容，以及向第三方製作公司購買的版權內容。

高增長和高黏性的用戶社區是Ｂ站的競爭優勢之一。２０２０年嗶哩嗶哩的平均月活躍用戶

為１﹒８５８億，同比增長５８％。其中１４８０萬的是月均付費用戶，即約８％的付費比率。

單個活躍用戶的每天使用時間高達８０分鐘以上。在Ｂ站成為正式會員需要通過１００道多項選

擇題。截至２０２０年１２月３１日，Ｂ站擁有約１０２﹒６百萬名正式會員，同比增長

５１％。自２０１８年起，每個月訪問平台的正式會員的第１２個月留存率都在８０％以上。

業績方面，淨營業額總額增長快速，２０１８年至２０２０年分別按年上升６７％、６４％

及７７％。２０２０年淨營業額總額為１２０億元，主要收入來自四大業務：移動游戲

（４０％），增值服務（３２％），廣告（１５％）和電商及其他（１３％）。２０１８年至

２０２０的收入結構中，移動遊戲業務收入佔比逐漸減少。但嗶哩嗶哩過去１３個季度都錄得經

營虧損，２０２０年的經營虧損為３１﹒４億元，是２０１９年１５億元的兩倍多。經營開支中

，銷售及營銷開支佔淨營業額總額２９％，過往三年此比例按年上升。營業成本的控制，令毛利

率得以改善，由２０１９年的１８％上升至２０２０年的２３﹒７％。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

