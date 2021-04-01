《陸言堂－陳永陸》基金斬倉料不會引發骨牌效應，新經濟股可留意

《陸言堂》踏入第二季第一個交易日，港股的表現不錯，恆指升幅達１﹒５％，而科技指數

升幅更為明顯，超過４％。



市場一直擔心，韓國基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ被斬倉事件，會引發骨牌效應

，不過隨著季結及日本年結完成，相信不應再有大規模的拆倉活動出現，亦即是再有基金出現斬

倉的情況，並引發骨牌效應的機會應該不大。



當然，有部分投資銀行應該會損失慘重，不過由於歐美的監管機構一直都造好壓力測試，所

以應該不會有投資銀行會出現資本的問題，同時由於Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ的事件

，可望慢慢告一段落，所以新經濟股其實可以再度留意，這亦是為何今日（１日）科技指數大升

超過４％的原因。



＊開元酒店私有化出價慷慨＊



由於近日不少股份已累積一定的跌幅，這其實是一個絕佳的時間，去重整自己的組合，故此

，開元酒店（０１１５８）在１月初提出私有化，而且每股Ｈ股作價達１８﹒１５元，有關作價

較消息公布前出現２４﹒７％溢價，而且亦較兩年的１６﹒５元上市價為高，更重要是開元在宣

布私有化前，歷史高位只有１６﹒６元，亦即是私有化作價其實已是開元的歷史新高，出價其實

十分慷慨，同時這亦為開元的股東，提供一個絕佳的套現機會，並趁不少股份現價仍低，趁低吸

納。



其實開元酒店２０２０年的業績，收入下跌１７％，至１５﹒９８億元人民幣，期內盈利大

跌８７％，至只有２６６０萬元人民幣，雖然內地是全球最先控制疫情的國家，同時相信開元的

業績應可逐步回升，可是要回復至疫情前的水平，可能要多一、兩年，但現在大股東提出的私有

化價格，乃是歷史高位，這對小股東而言，絕對是一個套現的機會，因為不用花一、兩年去等集

團復甦。



事實上，基金股東如格林酒店、融通基金管理、ＧＥＭ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ及Ｒｅｘ

Ｔｏｐ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ已先後接納要約，相當於獨立Ｈ股股權超過

６０％，所以小股東絕對沒有理由不跟隨大隊而行，而且要留意的是，在港上市的酒店股一向都

非主流股，故此就算沒有疫情等因素，酒店股其實很難被炒上，現在難得賺錢離場，即將舉行的

股東特別大會，投贊成票及接納私有化，絕對是最應該做的決定。《獨立股評人 陳永陸》

