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01/04/2021 07:59

《豪匯有期－陳健豪》美匯指數營造頂部需時

　　《豪匯有期》美國１０年期債息升上１４個月以來高位的１﹒７７８％，但在等待總統拜登
公布長期基建及環保投資計劃時略為回落仍在１﹒７％以上，美匯指數受惠升至４個月、今年高
位的９３﹒３６水平。自２月份起美匯指數在８９水平反彈，上升主要乃三大因素：經濟數據改
善、接種疫苗速度先於其他經濟體以及國債債息高企。
　
　　首先，經濟數據上憧憬美國多輪經濟刺激計劃的願景，乃因為總統拜登把握其上任首１００
天的蜜月期，從１﹒９萬億直接派錢到準備宣布的３萬億基建計劃，難免令市場有所期待。但有
期望就容易失望，一旦基建規模不及預期，或市場意識到基建計劃非一年內推出，對經濟的幫助
有落差，就成為市場重新沽美元的藉口。始終去年市場拋售美元的關鍵因素在於擔心美國貿易及
財政雙赤字問題，上周五（２６日）美國貿易赤字創新高，而多輪財政刺激方案自然令公共財赤
大幅增加，即問題根本未解決，因此長線看淡美元方向不變。
　
　　其次，美國接種速度上升，拜登已提升早前的目標，由１００天內接種１億劑至２億人接種
，目前全美已超過１╱３的人至少接種過一劑疫苗，另有近１╱５的人打完兩劑，接種率已超過
三成。多人接種反而有機會改變人的行為，令防疫上出現鬆懈，例如開放旅遊增加風險，甚至即
將的復活節假期，都成為新一波疫情爆發的關鍵催化劑。但過去７天的單日新增確診平均約６萬
宗，回到去年１０月的水平。因此要留意復活節假期後美國的疫情會否惡化。
　
　　至於債息方面，最主要是聯儲局未有表態或出手壓低債息，相反上月起澳洲、歐洲央行等國
家先後有出手應對美國債息上升，令美國跟其他國家債券出現息差優勢。不過預期炒作債息主題
已告一段落，而在美國１０年期債息上升帶動下，歐元區同年期債息雖然仍然處於負數，但同樣
有所上升至－０﹒２８９％，乃近期比較高的水平，某程度上限制了歐元再大跌的空間。
　
　　美匯指數在整個３月份幾乎由頭升到尾，執筆時雖然乃３月最後一日，但以大陽燭收市、甚
至最高位收市都幾乎成為定局，反映進入第二季美元仍然偏強機會高。技術上，美匯指數關鍵阻
力自然在去年９月的反彈高位９４﹒７，支持位則先以今年早前高位９２﹒５為初步支持。我認
為美國雙赤字問題仍屬今年焦點，長線看淡美元看法不變，不過要美元由升轉跌，即營造美元見
頂的過程亦需要一段時間，暫時只宜以博外幣反彈心態應對，歐元１﹒１７００值得博反彈，阻
力在１﹒１８３０及１﹒１９９０；而紐元關鍵阻力在０﹒７１００，若有機會跌至
０﹒６７６０－０﹒６８２０亦值得吸納；澳元方面早前提及０﹒７５８０買第一注、
０﹒７３６０－０﹒７４６０吸納第二注看法不變；至於英鎊由於次季將有蘇格蘭脫英風險，若
有機會在１﹒３３６０－１﹒３５５０區間內值得長線吸納，１﹒３８４０將有短線阻力。
《艾德證券期貨董事總經理　陳健豪》

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