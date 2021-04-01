【香港政情】黎智英等涉８﹒１８非法集結案今早裁決

《經濟通通訊社１日專訊》壹傳媒集團創辦人黎智英與８名民主派人士，被控前年８月１８
日在港島組織及參與未經批准集結，案件今早在西九龍法院裁決。
除了區諾軒和梁耀忠認罪外，其餘７人包括黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何
俊仁及李柱銘均否認控罪。案件在西九龍法院審訊２０天後，將於今日上午１０時半裁決。
除宣告裁決外，法官今日亦會聽取區諾軒及梁耀忠的求情後判刑。（ｃｌ）（ｚｚ）
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