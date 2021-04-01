【新冠疫苗】聶德權陳肇始下午見記者，傳下周恢復接種復必泰疫苗

《經濟通通訊社１日專訊》港府宣布，公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始

和衞生署署長陳漢儀今日下午三時將就新冠疫苗接種計劃會見傳媒。

聶德權昨天表示，港府已經與疫苗代理商復星緊密聯繫，跟進新一批復必泰疫苗的付運安排

，若一切順利，有望在下星期初恢復接種復必泰疫苗。

此前有消息指，新一批復必泰疫苗最快明天（２日）中午由德國法蘭克福抵港。（ｃｌ）

