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01/04/2021 16:46

【ＢＮＯ爭議】英國延長「特許入境許可」入境限期至５月１７日

　　《經濟通通訊社１日專訊》英國內政部就英國國民（海外）護照ＢＮＯ持有人移居英國指南
中的「特許入境許可（ＬＯＴＲ）」資料作出更新，ＬＯＴＲ途徑限期將會由原定的３月３１日
延長至５月１７日。
　　有關安排代表ＢＮＯ持有人及其受養人可於５月１７日前，以「特許入境許可」方式入境英
國，最長為期半年。（ｃｌ）（ｚｚ）

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