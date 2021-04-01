【ＢＮＯ爭議】英國延長「特許入境許可」入境限期至５月１７日

《經濟通通訊社１日專訊》英國內政部就英國國民（海外）護照ＢＮＯ持有人移居英國指南

中的「特許入境許可（ＬＯＴＲ）」資料作出更新，ＬＯＴＲ途徑限期將會由原定的３月３１日

延長至５月１７日。

有關安排代表ＢＮＯ持有人及其受養人可於５月１７日前，以「特許入境許可」方式入境英

國，最長為期半年。（ｃｌ）（ｚｚ）

