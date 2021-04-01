《經濟通通訊社１日專訊》英國內政部就英國國民（海外）護照ＢＮＯ持有人移居英國指南
中的「特許入境許可（ＬＯＴＲ）」資料作出更新，ＬＯＴＲ途徑限期將會由原定的３月３１日
延長至５月１７日。
有關安排代表ＢＮＯ持有人及其受養人可於５月１７日前，以「特許入境許可」方式入境英
國，最長為期半年。（ｃｌ）（ｚｚ）
01/04/2021 16:46
【ＢＮＯ爭議】英國延長「特許入境許可」入境限期至５月１７日
《經濟通通訊社１日專訊》英國內政部就英國國民（海外）護照ＢＮＯ持有人移居英國指南
中的「特許入境許可（ＬＯＴＲ）」資料作出更新，ＬＯＴＲ途徑限期將會由原定的３月３１日
延長至５月１７日。
有關安排代表ＢＮＯ持有人及其受養人可於５月１７日前，以「特許入境許可」方式入境英
國，最長為期半年。（ｃｌ）（ｚｚ）
|財經熱話01/04/2021
《股市一周》消化對沖基金斬倉影響 港股周升602點科指彈5%
|中國故事01/04/2021
《神州經脈》財新PMI意外續跌遜預期 A場收升成交持續淡靜
|財經熱話01/04/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
|中國故事01/04/2021
《京城近觀》雄安新區4周年 車站落成使用 處處皆在建工地
|財經熱話01/04/2021
神州擬另起爐灶讓中企回流上市 聶振邦:港交所地位未改股價有支持
|FOCUS01/04/2021
【FOCUS】拜登恨做「羅斯福第二」 就業計劃恐釀大分裂
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰