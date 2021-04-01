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01/04/2021 17:05

【新冠肺炎】疫苗接種中心短期聘用旅遊從業員，下周三起接受申請

　　《經濟通通訊社１日專訊》香港政府５月起將聘用旅遊業從業員，擔任２４間新型冠狀病毒
疫苗接種中心的接待及文書工作，預計提供約１８００個為期５個月之短期職位。政府將撥出
２００萬元，協助業界成立「旅遊業疫苗中心行政支援有限公司」，職位下周三（７日）起接受
申請，本月２１日會完成招聘程序。
　　旅議會名譽顧問胡兆英估計，每間接種中心可聘請７０－８０名旅遊業從業員，料會收到
７０００－８０００個申請，除了接種中心主任和副主任外，超過八成職位屬於兼職登記員，確
保從業員有空間做回本業。（ｃｌ）

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