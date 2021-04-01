【放榜懶人包】藍籌股業績╱大行目標價，一表盡掌握

《經濟通通訊社１日專訊》
藍籌股業績╱大行目標價，一表盡掌握
（截至１╱４╱２１ １２：００）
上市公司 盈利╱ （虧損） 升╱跌幅 派息 目標價
（億元） （％） （元） （元）
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工商銀行（０１３９８） ３１５９．０６＊ １．１８ ０．２６６＊ ６．１７－
７．１０
交通銀行（０３３２８） ７８２．７４＊ １．３０ ０．３１７＊ ６．１０－
６．２０
建設銀行（００９３９） ２６５４．２６＊ １．０１ ０．３２６＊ ７．６８－
８．８０
中國銀行（０３９８８） １９２８．７０＊ ２．９２ ０．１９７＊ ２．６０－
４．３３
中銀香港（０２３８８） ２６４．８７ －１７．７０ ０．７９５ ３１．７－
３５．５
華潤置地（０１１０９） ２９８．１０＊ ３．６０ １．１０２＊ ４３．０７
－４９．８４
中海外 （００６８８） ４３９．０４＊ ５．５０ ０．７３０ ２５．９－
２９．５
龍湖集團（００９６０） ２００．００＊ ９．１０ １．０３０＊ ５３．７５
－６２．３
中信股份（００２６７） ５６６．２８ ５．０６ ０．３８８ ７．３－
８．５
申洲國際（０２３１３） ５１．０７＊ ０．２３ １．１００ １７０－
１９２
萬洲國際（００２８８） ＠９．７３＃ －２９．４０ ０．１２５ ８．１－
１１﹒０
美團 （０３６９０） ４７．１０＊ １１０．００ － ３１６－
５００
中石化 （００３８６） ３２９．２４＊ －４３．００ ０．１３０＊ ４．９－
５．８
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＠生物公允值調整前純利
＊人民幣
＃美元
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