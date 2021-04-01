【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒９億人幣，買騰訊小米沽思摩爾聯想

《經濟通通訊社１日專訊》恆指連升三日６７７點後，在首季最後一個交易日高開低走。恆
指高開２２５點，報２８８０２點，雖然觸及廿天線（約２８７４０點），但已是今早高位所在
，美匯走強不利區內股市，沽盤湧現下，大市掉頭下挫，尾市更曾倒跌２４４點，低見
２８３３２，最終全日恆指跌１９９點或０﹒７％，收２８３７８。
按額度計算，北水全日淨流入２８﹒９億元人民幣，減少３７﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、舜宇光學科技（０２３８２）；
淨賣出最多的依次是思摩爾國際（０６９６９）、聯想集團（００９９２）、中國海洋石油
（００８８３）。
主板成交１６４０﹒３９億元減少３﹒１％。其中港股通成交３４９﹒５億元，佔總成交
２１﹒３％。
＊北水續掃騰訊，淨流入近７億元＊
騰訊控股升０﹒０８％報６１０元，北水淨買入６﹒８億元。
小米宣布成立全資子公司進軍智能電動汽車市場，升０﹒５９％報２５﹒７５元，北水淨買
入３﹒５億元。
舜宇跌０﹒７３％報１７７﹒２元，北水淨買入２﹒２億元。
思摩爾跌１﹒７７％報４７﹒３元，北水淨賣出４﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） ６﹒８１
小米集團 （０１８１０） ３﹒４８
舜宇光學科技 （０２３８２） ２﹒１７
美團 （０３６９０） １﹒０２
中芯國際 （００９８１） ０﹒８５
淨沽出最多港股：
思摩爾國際 （０６９６９） －４﹒３７
聯想集團 （００９９２） －２﹒８３
中國海洋石油 （００８８３） －２﹒３８
中國移動 （００９４１） －０﹒２０
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（ｃａ）
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