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即市新聞

01/04/2021 17:19

《青工俠說－廖錦興》創科無限，引領未來

　　《青工俠說》創新科技是大部分先進城市的發展目標，然而能具有人才匯聚、金融中心、自
由開放、法制健全等條件的城市不多，香港不只擁有這些條件，還有內地龐大市場的機遇，所以
香港是作為產學研的最佳應用平台。在粵港澳大灣區規劃綱要中，香港除金融服務及國際航運中
心外，還可在創新科技產業發揮優勢。
　
　　然而，香港經歷中美貿易糾紛、社會運動和新冠疫症後，不僅削弱了出口競爭力和地區影響
力，還有部分市民對前景欠缺信心而移民他國，這些不利因素或多或少也拖慢了香港目前的發展
步伐。在最近幾次與高中學生和剛大學畢業的年輕人聊天，給予我頗大的鼓舞，他們確實對前景
擔憂，但仍懷著對就業，甚至創業的野心，希望能發揮所長，有部分更盼在疫情過去便到大灣區
尋找機會。在與「００後」的新世代交流中，我感覺到他們那份工作熱誠、靈敏思維、創意無限
，若能將年輕人的堅持鬥心放於設計創意及創新科技上，前途將無可限量。在亞洲主要城市中，
香港相對而言是先進、繁榮和富裕的，工商業界的基礎穩固，自官產商學研協作推動創新科技以
來，已有不少為學生、畢業生、初創者等提供支援的基金、培訓、孵化器、平台或比賽等。
　
　　上周，通過線上出席香港城市大學大型創新創業計劃「ＨＫ　Ｔｅｃｈ　３００」（計劃）
啟動禮，計劃以「創科無限　引領未來」（Ｖｅｎｔｕｒｅ　Ｂｅｙｏｎｄ　Ｂｏｕｎｄａｒｉ
ｅｓ）為主題，計劃在三年內協助有志創業的城大學生成立３００家初創企業，投入的資金及計
劃的規模都是亞洲區內大學之首。計劃將提供專業的培訓和指導，以及種子基金，以幫助城大學
生團隊將創意轉化為初創項目，並會透過與工商界建立的網絡，為初創項目提供共創空間、天使
投資和相關支持，啟動禮當天也獲創科局局長薜永恆先生、科技園、數碼港、香港工業總會和香
港中華廠商聯合會等領導人親臨主禮及支持。計劃除包括城大學生、校友、科研人員，還開放給
有意使用城大知識產權在香港成立初創企業的人士申請，相信此計劃將對本地初創企業帶來不少
裨益。詳情可瀏覽ｗｗｗ﹒ｃｉｔｙｕ﹒ｅｄｕ﹒ｈｋ╱ｈｋｔｅｃｈ３００
《香港青年工業家協會當然顧問　廖錦興》

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