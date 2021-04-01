《專家之言－何志銘》投資操作趨謹慎，港股２９２００點現阻力

《專家之言》港股昨日（３１日）跟隨外圍而高開２２５點見２８８０２點，惜已為全日之

高位，其後腳軟即現倒跌，臨尾市時段跌幅擴大至２４４點，低見２８３３２點，最終全日跌１

９９點或０﹒７％，收２８３７８點，主板股票的升跌比率１６比２８，下跌股份１１６４隻，

恆指成份股１５隻股份上升，下跌股份３９隻，升跌比率為２７比７０，國指跌４８點或０﹒４

％，收１０９７２點，恆生科技指數升３點或０﹒０４％，收８１８３點。大市全日成交總額１

６４０﹒３９億元。滬、深港通南下交易錄得淨流入金額分別為１０﹒６４億及１８﹒２９億元

人民幣。數據方面，今日（１日）中國公布３月財新製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），及美國

公布連續申請失業救濟金人數，料為市場焦點。市場料中國３月財新製造業採購經理人指數，料

由５０﹒９升至５１﹒４。而美國連續申請失業救濟金人數，料由３８７萬降至３７５萬，首次

申請失業救濟金人數料降至６８萬。

目前市場仍關注中美關係發展情況及美國國債孳息率持續上，美國１０年期國債孳息一度攀

上１﹒７７８厘，為１４個月新高。投資者操作上明顯謹慎，預料恆指２９２００點水平將現阻

力。《獨立評股人 何志銘》

