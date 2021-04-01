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即市新聞

01/04/2021 09:10

《專家之言－何志銘》投資操作趨謹慎，港股２９２００點現阻力

　　《專家之言》港股昨日（３１日）跟隨外圍而高開２２５點見２８８０２點，惜已為全日之
高位，其後腳軟即現倒跌，臨尾市時段跌幅擴大至２４４點，低見２８３３２點，最終全日跌１
９９點或０﹒７％，收２８３７８點，主板股票的升跌比率１６比２８，下跌股份１１６４隻，
恆指成份股１５隻股份上升，下跌股份３９隻，升跌比率為２７比７０，國指跌４８點或０﹒４
％，收１０９７２點，恆生科技指數升３點或０﹒０４％，收８１８３點。大市全日成交總額１
６４０﹒３９億元。滬、深港通南下交易錄得淨流入金額分別為１０﹒６４億及１８﹒２９億元
人民幣。數據方面，今日（１日）中國公布３月財新製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），及美國
公布連續申請失業救濟金人數，料為市場焦點。市場料中國３月財新製造業採購經理人指數，料
由５０﹒９升至５１﹒４。而美國連續申請失業救濟金人數，料由３８７萬降至３７５萬，首次
申請失業救濟金人數料降至６８萬。
　　目前市場仍關注中美關係發展情況及美國國債孳息率持續上，美國１０年期國債孳息一度攀
上１﹒７７８厘，為１４個月新高。投資者操作上明顯謹慎，預料恆指２９２００點水平將現阻
力。《獨立評股人　何志銘》

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