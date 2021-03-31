  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/03/2021 11:17

《股林淘金－林家亨》弘陽地產（０１９９６）盈利穩定土儲足

　　《股林淘金》地產銷售排名升至全國第４９位的弘陽地產（０１９９６）日前公布去年業績
，合約銷售增３２﹒８％至８６５億元（人民幣．下同）；收入增３２﹒９％至２０１﹒６億元
，股東應佔核心淨利潤升１０﹒７％至１３﹒１億元，其中，長三角地區佔比達７８％；每平方
米平均合約銷售價升１０％至１４６２２元，簽約回款率達８８％，整體表現理想，業務後向可
看好。
　
　　公司財務穩健，債務情況持續優化，至去年底，淨負債率降至５０﹒３％，短期借款佔比由
前年４２％降至３６﹒２％，現金短債比提升至１﹒６倍。對於內地「三條紅線」的規則，集團
全部屬於綠色（即在合格以上水平）。此外，去年成功發行三筆境外美元債共約４﹒５５億美金
，並獲得超額認購，年期不斷延長，可見融資能力持續提升。
　
　　截至去底土儲達２００６萬平方米，增加１８％，其中７４％位於一二線城市。公司一直以
「做透大江蘇、深耕都市圈、做強中心城」的投資戰略去部署，並戰略深耕大灣區、成渝等全國
優質都市圈；持續做強省會、經濟強市及重要節點型城市。去年共獲５０塊新地，其中二線以上
城市佔比５７％，強三線城市佔比３０％，土儲豐富品質高。公司的商住業務聯動令拿地更見成
效，令「地產＋商業」雙輪繼續驅動業績增長。若股價有回落至２﹒８元，值得吸納，宜設止蝕
８％。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並無持有上述股份

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向31/03/2021
招商永隆銀行推出 全新智能投資顧問「智投易」服務 以科技指引財富方向 達成理財目標
香港政情30/03/2021
【選舉改革】林鄭冀立會5月通過選舉修例　資審會由主要官員擔任
財經熱話30/03/2021
對沖基金爆倉全球銀行恐損失逾60億美元　隨時引發「黑天鵝」
中國故事30/03/2021
《神州經脈》國債確認10月入富　滬綜指三連漲　人幣刷四個月低
中國故事30/03/2021
【選舉改革】立法會議席「432」　新基本法附件一、二全文
財經熱話30/03/2021
【比迪績優】比亞迪發盈喜續回吐　麥嘉嘉:仍處估值修正期未可撈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金