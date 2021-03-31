《股林淘金－林家亨》弘陽地產（０１９９６）盈利穩定土儲足

《股林淘金》地產銷售排名升至全國第４９位的弘陽地產（０１９９６）日前公布去年業績

，合約銷售增３２﹒８％至８６５億元（人民幣．下同）；收入增３２﹒９％至２０１﹒６億元

，股東應佔核心淨利潤升１０﹒７％至１３﹒１億元，其中，長三角地區佔比達７８％；每平方

米平均合約銷售價升１０％至１４６２２元，簽約回款率達８８％，整體表現理想，業務後向可

看好。



公司財務穩健，債務情況持續優化，至去年底，淨負債率降至５０﹒３％，短期借款佔比由

前年４２％降至３６﹒２％，現金短債比提升至１﹒６倍。對於內地「三條紅線」的規則，集團

全部屬於綠色（即在合格以上水平）。此外，去年成功發行三筆境外美元債共約４﹒５５億美金

，並獲得超額認購，年期不斷延長，可見融資能力持續提升。



截至去底土儲達２００６萬平方米，增加１８％，其中７４％位於一二線城市。公司一直以

「做透大江蘇、深耕都市圈、做強中心城」的投資戰略去部署，並戰略深耕大灣區、成渝等全國

優質都市圈；持續做強省會、經濟強市及重要節點型城市。去年共獲５０塊新地，其中二線以上

城市佔比５７％，強三線城市佔比３０％，土儲豐富品質高。公司的商住業務聯動令拿地更見成

效，令「地產＋商業」雙輪繼續驅動業績增長。若股價有回落至２﹒８元，值得吸納，宜設止蝕

８％。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並無持有上述股份

