《專家之言－麥嘉嘉》工行建行業績大幅改善，資金續流入股價整固

《專家之言》工商銀行（０１３９８）２０２０年實現營收８８２７億元人幣，同比增長

３﹒２％，實現歸母淨利潤３１５９億元人幣，同比增長１﹒２％。第四季度歸母淨利潤同比增

長４４﹒２％。第四季度不良率季度環比上升３點子至１﹒５８％，撥備覆蓋率季度環比下降９

﹒５個百分點至１８１％。業績超預期，資產質量符合預期。

另外，建設銀行（００９３９）２０２０年實現營業收入７５５９億元人幣，同比增長７﹒

１％，實現歸母淨利潤２７１１億元人幣，同比增長１﹒６％。第四季單季歸母淨利潤同比增長

５７﹒６％。第四季不良率季度環比上升３點子至１﹒５６％，撥備覆蓋率季度環比下降３﹒９

個百分點至２１４％。業績超預期，資產質量符合預期。



＊營收增長提速、全年盈利改善超預期＊



２０２０年工行、建行全年營收╱撥備前利潤（ＰＰＯＰ）分別同比增長３﹒２％╱

４﹒３％和７﹒１％╱７﹒５％，較前三季度分別提速０﹒３╱１﹒３百分點和１﹒２╱１﹒５

個百分點。同時，全年歸母淨利潤同比增速，在前三季度－９﹒２％╱－８﹒７％的基礎上，全

年修復至１﹒２％╱１﹒６％。工行及建行營收增長提速、全年業績增速大幅改善至正增長超預

期。

另外，工行及建行不良暴露充分，資產質量穩健。第四季工行、建行不良率季度環比均小幅

上升３點子至１﹒５８％和１﹒５６％，其中，２０２０年末對公貸款不良率分別較２０２０年

上半年上升２０點子和８點子，至２﹒５１％和２﹒５６％，零售貸款不良率分別較２０２０年

上半年下降１０點子和２點子，至０﹒５６％和０﹒４１％。儘管２０２０年末工行、建行撥備

覆蓋率分別季度環比下降９﹒５百分點和３﹒９點分點，至１８１％和２１４％，仍實則根據宏

觀經濟動態調整撥備策略，撥備基礎依舊扎實。同時，全年工行、建行分別計提非信貸減值損失

３０８億人幣和４８７億人幣，同比大幅增長８３％和２３４％，針對非信貸資產計提的撥備同

樣充分。



＊內地經濟復甦，讓利政策緩和＊



工行、建行去年下半年新增零售信貸佔新增貸款比重分別為５３％和１１６％（去年上半年

分別是３２％和２７％），且其中新增個人按揭貸款佔新增零售貸款比重分別為７０％、６５％

。當前工行、建行按揭貸款佔比分別為３０﹒８％和３５﹒１％，房地產貸款（含按揭）佔比分

別為３５﹒９％和３９﹒９％，其中建行按揭貸款佔比略高於房地產貸款新規要求。基於更低的

負債成本及更低的信用成本，我們認為２０２１年工行、建行在對公、零售貸款結構上的擺布會

更加靈活，維持更好的成本收益比。

整體而言，工行及建行全年業績大幅改善，同時在宏觀流動性收緊，經濟復甦，讓利政策趨

於緩和，疊加高存款佔比，低信用成本的基本面下，業績有望持續改善。當前工行、建行股價為

２０２１年市帳率（Ｐ╱Ｂ）分別為０﹒１５倍和０﹒７１倍，息率逾５厘，料資金持續流入下

，支持工行及建行股價於現水平整固。《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》

（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

