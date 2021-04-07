《陶冬天下－陶冬》國債市場遇寒流，非農就業傳佳音

《陶冬天下》美國股指Ｓ＆Ｐ５００站到了４０００點之上。這是具有像徵意義的歷史時刻

，是對美國總統拜登推出史無前例規模經濟刺激方案的正面回應。兩萬億美元的基礎設施和清潔

能源投資，這個八年規劃預計可以在最初的兩年為美國經濟每年提供接近一個點的增長，更堅定

了股市對經濟復甦的信心。龐大的刺激政策，令債市擔心，並觸發全球範圍內的政府債減磅，美

德國債利率回升。美元指數在拜登講話後一度逼近９３﹒５，之後回落。蘇伊士運河擱淺船浮起

，船運恢復正常，但是油價卻在上升。儘管ＯＰＥＣ＋ ５月後逐步增加產量，市場認同與經濟

復甦同步增產的策略。ＶＩＸ恐慌指數繼續下滑，黃金價格有波動，但是一周下來變化不大。

３月２６日發達國家股市多休假，不過強勁的非農就業數字開啟了未來數月的數據復甦潮，美國

國債收益率曲線全盤上揚，兩年期國債直升３個百分點。美國ＩＳＭ指數因為復甦和供應鏈緊缺

而暴漲到三十年高位。歐洲疫情繼續反彈。烏克蘭東部局勢緊張。



美國長端國債（十年期或以上）在２０２１年第一季度錄得－１３﹒５％的回報，上次見到

這樣的表現是１９８０年初，當時美國總統叫吉米－卡特，美國正在遭遇經濟滯脹困局，通貨膨

脹率十分驚人。如今環境與當時截然不同，經濟增長已經顯現周期性復甦跡象，通貨膨脹可能突

破２％甚至更高，但是與當年的１４％不可同日而語。本次債市的牛轉熊，其核心邏輯是政策橡

筋已經拉到極限，隨著疫情轉勢，貨幣政策決策者允許市場利率有序調整，為下一輪經濟╱市場

危機預備彈藥和運作空間。美國財政政策的大手筆令市場對經濟和通脹的預期大幅反轉，增加了

債市調整的烈度。目前聯儲與市場在通脹性質和政策利率走勢上觀點分歧，聯儲強調現在所見通

脹的暫時性，強調就業市場恢復到疫情前水平尚有很大距離；市場則更相信刺激政策，相信通脹

的傳導性。由於ＱＥ規模十分誇張，債券估值被流動性人為拔高，所以如果沒有政策干預，債市

調整幅度較大。筆者相信美債的調整在第二季度仍會繼續。



歐洲和日本的國債市場，受到美債的影響，長端利率也明顯上揚，但是它們的增長前景和通

脹前景比不上美國，ＥＣＢ與ＢｏＪ更有可能干預上升的資金成本。利率差帶動資金流入美元區

，由此產生的資金流變化，應該是未來數個月風險資產市場的一個故事。



美國經濟復甦已經展開。３月份非農就業增加了９１６Ｋ，ｖｓ分析員預測中位數６６０Ｋ

，上月數字也上方調整８９Ｋ，其中私人部門增加７８０Ｋ，ｖｓ預測的６４３Ｋ。就業改善是

全方位的，不僅休閒╱酒店業添加了２８０Ｋ，建築、教育與衛生和政府部門也提供了三位數的

增量。時薪增長為－０﹒１％，主要是因為低端就業大增拖累了平均收入水平。拜登緊急救援計

劃的支票是３月下旬寄出的，所以還沒有反映在３月份的就業數字上。筆者認為，３月就業數字

拉開了數月的持續上揚的經濟活動的大幕。疫情放緩、財政刺激等因素會在第二三季度體現出來

，進一步帶動服務業復甦，經濟增長勢頭會好過預期。而此可能加深市場對通脹的擔憂。國債市

場的拋壓，從１０年－３０年期債券傳導到５年－７年期，上周２年期也開始動了。從利率期貨

市場的價格看，資金預期聯儲會因應復甦和通脹情況，加快加息的步伐。筆者目前預測公開市場

委員會明年開始回收流動性，在２０２３年上調聯儲基金利率兩次，每次２５點。



本周重要數據不多，公開市場委員會３月會議紀要是一個焦點，隨著經濟復甦預期得到強化

，決策者中有多少人的立場開始鬆動為市場人士所矚目。美國國會對白宮財政刺激方案的反應也

很重要。中國的信貸數據也值得關注。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

