《牛熊志選－陳其志》資金流入小米認購證及牛證

《牛熊志選》大市於復活節長假前交投轉靜，恆指２０天平均線約２８８００點水平附近證

實有阻力，同時自２月展開的下降軌亦未破，中期調整浪亦未完。恆指牛熊證資金流情況，截至

周三（３１日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１﹒３３億港元資金淨流出，顯示有好倉

資金套現，恆指熊證則累計約２﹒８５億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面

，截至周三，恆指牛證街貨主要在收回價２７２００點至２７４９９點之間，累計相當約９０７

張期指合約；熊證街貨主要在收回價２８８００點至２９０９９點之間累計了相當約１７５４張

期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至１８﹒１％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

１﹒０個波幅點至１９﹒８％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降２﹒２個波幅點至２２﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至

３１﹒０％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至３１﹒２％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至３２﹒３％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升０﹒１個波幅點至３３﹒９％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至

２２﹒２％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒６個波幅點至２５﹒４％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至２２﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒６個波幅點至１８﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至

２３﹒５％。

輪證看好資金流方面，截至周三前一周，小米的相關認購證及牛證合共錄得約１﹒３６億元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的小米認購證為行使

價約２８元至３３元附近的中期價外條款，實際槓桿約４﹒７倍至６﹒４倍；牛證方面，資金留

意收回價２３元至２４元之間的較貼價條款，收回距離約６﹒７％至１０﹒５％，槓桿約７﹒７

倍至１０﹒６倍。另外，騰訊相關認購證及牛證期內錄得約９，１３８﹒０萬元資金淨流入部署

，資金留意行使價７００元至７５０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約６﹒３倍至

８﹒３倍；牛證方面，資金留意收回價５８８元至６００元之間的較貼價條款，收回距離約

６﹒１％至７﹒５％，槓桿約１１﹒７倍至１３﹒９倍。

至於看淡資金流方面，期內美團的相關認沽證及熊證合共錄得約３５２６﹒０萬元資金淨流

入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２５２元元附近的中期價外條款，實際

槓桿約５﹒１倍；熊證方面，資金主要留意收回價３２５元至３４０元附近的條款，收回距離約

２﹒０％至６﹒７％，槓桿約１１﹒２倍至２２﹒８倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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