《飛常談－鄧飛》川規拜隨無懼，民粹暗湧難防



《飛常談》在觀察和分析國際關係方面，人們總是把焦點集中在國家政府之間的層面，往往

忽略了在社會民間的各種湧動。筆者一直認為，拜登政府上台之後，在遏制中國方面，並無實質

性的新措施，更多只是延續了川普（特朗普）的做法，以及再加上一些「口水仗」的抹黑修辭而

已。



例如，１月以來，美國國務卿東奔西跑，一方面修復與歐洲和東亞盟友的關係，另一方面更

是要組成一個所謂的圍堵遏制中國的包圍圈。Ｓｏ Ｗｈａｔ？這種包圍圈好像不是今天才有的

吧，好像自１９４９年以來就不斷加固的吧。中間因為蘇聯的關係，中美短暫有不到２０年的準

軍事盟友蜜月期（也就是彼此對蘇聯可以分享情報，但未到攻守同盟的地步），之後也是圍堵為

主啊，一直到奧巴馬時代，今天這種圍堵不見得與以往有何不同。不錯，歐盟因為所謂的新疆問

題，暫停了審擬通過剛剛簽訂的中歐投資協議。然後，對這個問題稍有認識的人都知道，這份協

議是對歐洲讓利多於對中方讓利，是中國向歐洲打開汽車﹒、金融﹒、電信等投資領域。大肆鼓

吹終止協議的歐洲議會議員（也就是中方制裁的歐盟人士），是民間直選，當然可以民粹行先，

而代表歐盟各國政府的歐盟理事會和部長理事會，則直接來自各國政府，他們知道協議的利害關

係。這種行動，其實不是中方痛，更多是歐洲痛﹔美國這種鼓動歐盟終止協議的做法，等於既要

歐盟幫忙出手，又要歐盟自己買單﹗



另外在３月頭，美國政府貿易代表處發表一份２０２０年貿易總結和２０２１貿易議程的報

告，在３０８頁的報告中，中國居然被提及超過４７０次，並明確把中國視為要「以一切可用手

段來應對的強制及不公平貿易的國家」。然而，不少觀察家認為，這與川普對華貿易戰的手段並

無根本區別，針對中國的貿易戰關稅﹒、科技封鎖﹒、所謂的公司和人員制裁，其實都是這幾個

招數而已，頂多只有數量上的增減，難有項目上的增創。甚至可能還為了顧忌要復甦疫後經濟，

而不得不有所妥協。拜登剛剛宣布的２﹒３萬億元新財政刺激計劃，其中有８７００億元屬於傳

統基建項目，已經有財經分析員因此而對中國的基建行業表示樂觀，這可能會帶動中國生產的機

械設備行業﹒、發電裝置和電池行業等等。當然，美國仍可以向德國﹒、日本等重工業國家採購

相關設備，如果不嫌貴和不怕進一步加大財政赤字的話。



至於剛剛結束的阿拉斯加會談，更多只是各說各﹒、各自表述立場，不涉及太多實質的內容

。有比較尖刻的評論認為，中方既然這麼倔強，那麼不要採購那幾十億的飛機啊。其實，這話也

可以反過來說，美方這麼討厭中國，大可以好有骨氣地「唔做中國人生意」啊。這就是區別，中

國一直想加大經貿，但彼此要平等對待；美國則是既不捨得生意，又要干預別人事務。



真正值得留意的，反而不是這些擺在面上的政府間的較量，而是忽現忽滅而難以掌控的海外

民粹浪潮。這些民粹浪潮，對於中國的對外經貿投資，對於中國的地緣政治，一直構成不容低估

的衝擊。緬甸一場政變，緬甸境內的反對派勢力近日便有意無意間指向中國，不僅破壞當地中國

企業，而且宣稱要趕走中國人。緬甸的港口﹒、油管和民族關係，對於中國的重要性是不言而喻

彼此利益共同體，反華民粹仍是揮之不去。同樣，中國與伊朗簽訂２５年戰略合作協議，伊朗社

會的親西方程度其實遠超我們所能想像，看看伊朗網上反應，反對聲浪此起彼伏。其他例子不用

一一細舉了，這種來自民間的反華民粹，對中國海外利益的衝擊也不是今天才出現，過去在亞非

拉不同國家的項目，也是頻頻遭到這類衝擊而損失不小。



在今天這個所謂的後真相時代的網絡籠罩之下，民粹思潮的點燃、傳播，以及轉化為對政府

行為的巨大約束，可以說比以往任何一個時代都來得迅猛和巨大。單靠投資和提高當地人就業機

會，是難以迅速從民心上形成彼此是利益共同體的社會心理共識的。在美國和西方民主自由價值

的光環之下，在保護環境和勞工權益的光環之下，在地緣上對中國這個龐然大物的傳統恐懼下，

要燃起親近西方﹒、排斥中國的民粹浪潮，其實一點也不難。光是靠投資來惠及當地人，是難以

對抗這種民粹狂潮的。正如作一個未必恰當的比喻，內地一直對香港採取很多的讓利措施，但這

就能當成是人心回歸工程嗎？顯然是不夠的。如何贏取當地大多數人的支持，如何有效阻遏民粹

狂潮的干擾，仍舊需要作更多的戰略探討。

《全國港澳研究會理事﹐香港將軍澳香島中學校長及香港教育工作者聯會副主席 鄧飛》

