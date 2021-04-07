《股壇解碼－戴名》美聯儲左右為難；翠華控股改頭換面

《股壇解碼》美國３月非農就業創去年８月以來最大增幅，９１﹒６萬的職位增長遠超市場

預期的６５萬，而失業率降至６％也是創下自去年３月以來的新低。當中與渡假、酒店和教育相

關的行業受限於持續的限制而表現疲軟，其它行業情況剛好相反，職位空缺激增，條件較好的行

業工資加速增長，今年物價的上行壓力加大，雖然３月份月數據出現強勁增長，美國現階段仍比

疫情爆發前少了８００多萬個就業職位，非農數據顯示美國經濟復甦遠超預期，聯儲局未來如何

透過控制利率在通脹加速（加息）和龐大政府開支上（減息）取得平衡確實是左右為難。



＊重回正軌＊



歐元區今年３月季調後製造業ＰＭＩ終值意外向上修定並創自９７年６月有紀錄以來最高，

數據連續９個月出現擴張，當中德國和荷蘭同創紀錄新高，奧地利創３９個月高位，意大利和法

國都刷新２００多個月高位，西班牙創１７１個月高位，連希臘都重現擴張，歐洲市場全面報捷

，但疫情下意大利和法國最近相繼封城，經濟復甦的腳步將會受到打亂，後市走向仍然存在眾多

不確定因素。



＊後勁不繼＊



剛官方公布的３月中國財新制造業ＰＭＩ錄得５０﹒６，雖然連續第十一個月位於盛衰分界

線上，但已降至去年（２０２０年）５月以來最低值，環比下降０﹒３個百分點，數據顯示國內

經濟活動開始收縮，市場預期疫情受控後會出現強勁的復甦並未出現，相反價格指數已連續數月

上升，通脹壓力不斷增加，房價下跌令財富效應降溫，這些都不利於後疫情時期的經濟持續復甦

力度，所以通脹仍然是市場未來關註的重點。



＊勢如破竹＊



上星期恆指前段在舊經濟股缺乏動力下欠缺表現，最後兩個交易日終於在新經濟類股份帶動

下出現升勢。全周走勢拾級而上埋單升６００點，牛熊證街貨５９：４１的比例顯示散戶進一步

看淡後市，熊證重貨區在２８９００至２９１００點之間，相信本周將上試２９８００點位置，

恆指上周穩守２８２００的關鍵位置而且反彈力度十足，短期可上試３１２００點位置。由於對

經濟復甦預期增加，投資者可以趁低吸納一眾收租股和日用品零售相關股份。



＊股票簡評＊



翠華控股（０１３１４）從事港式餐廳的經營管理，主要地區為香港、澳門和中國大陸。集

團之前主要以翠華品牌擁有和經營餐廳，並且在香港國際機場以副線品牌經營一家快餐店，又以

新副線品牌翠華Ｃｏｎｃｅｐｔ在香港營運餐廳，供應的菜式均來自集團主菜單，面積亦較翠華

餐廳小，目標針對較年青的客戶群，選址亦避免與同集團較大型的翠華餐廳正面交鋒，專攻購物

商場和住宅區內設店。

翠華控股在去年疫情的打擊下而生意驟降，數據上營業額和毛利跌幅相若，但集團本身

２０１９－２０２０年度已經開始盈轉虧，去年肯定雪上加霜，單上半年虧損已經大幅增加，而

且翠華控股從去年（２０２０年）３月到９月期間，手頭現金大幅降低接近４０００萬，當中原

因有點耐人尋味，這段時間肯定不會有重大投資，而且關閉多個分店按道理應該會增加現金流，

但結果剛好相反，如果對比業務相近的太興集團（０６８１１）更是南轅北轍，雖然大家都出現

盈利大幅下滑，但太興集團仍然保住不見紅，相信與市場定位有關，由於之前社會運動被標籤為

藍店，年青客戶的流失相信非常嚴重，這也可能是集團從前年開始出現轉捩點的其中一個原因，

雖然翠華控股開始發展新餐飲品牌錫蘭，但沿用之前停業的店面進行裝修和改名，這樣門面功夫

欠奉下都能夠洗底而被市場重新接受可能有點想法簡單。估計翠華控股的全年虧損很有可能突破

２億，投資者不要以市值低而追落後心態買入。另外是港交所ＣＣＡＳＳ記錄顯示，街外散戶佔

近４５％，雖然不排除有部分散戶是相關人事，但接近４５％的散戶持股量不利股價炒上，投資

者可考慮在０﹒２元附近買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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