《缸邊隨筆－石鏡泉》華爾街危機與你

《缸邊隨筆》近周，華爾街發生了南韓人Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ的Ａｒｃｈｅｇｏｓ對沖基

金爆煲，美證監會查，涉事華爾街人無覺好瞓，港人無乜感覺，但真不關你事？



２００８年雷曼爆破，香港不少苦主不也上街了，但有甚麼效果？無乜，輸咗無得賠，因為

港投資者無看清楚買賣合約中的細字，但事實上，就算看過了，九成的投資者也看不懂，如果不

想再輸，請看下去。



雷曼爆煲，是因為過度投機於按揭證券（Ｍｏｒｔｇａｇｅ－Ｂａｃｋｅｄ

Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ﹐ ＭＢＳ），按理這類證券有樓房抵押是很安全的，但最不安全的是雷

曼用了過高的槓桿，五個蓋冚十個樽，一下子轉身不過來，便全盤落索。說實在，在２００８年

，美國有那家投資機構，不是用高槓桿，指摘雷曼，只是五十步笑百步。如當年美財長也肯救雷

曼，一如他救ＡＩＧ、通用汽車一樣，雷曼未必爆，因為樓房點都有啲渣。



如大家認為華爾街是會記取２００８年雷曼爆破的話就錯了，其實每隔１０年，以至三、五

年，華爾街就有類似的金融爆破。



﹒１９８７年股爆；



﹒１９９４年債╱股齊爆；



﹒１９９８年長期資本對沖基金（ＬＴＣＭ）爆；



﹒２０００年科網爆；



﹒２００８年雷曼及一眾投行爆；



﹒２０１８年Ｒｅｐｏ爆；



﹒今年２０２１年Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ﹐ Ａｒｃｈｅｇｏｓ爆。



看到了，真是爆爆不息。每次爆後，華爾街的監管機構都有「死因」調查，都有嚴謹建議怎

樣下次唔使死，但有用嗎？



Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ服務的老虎基金在香港曾涉內幕交易，被港證監勒令退業，老虎基金

不服，以為縮回去美國法庭再打官司，可以惡番轉頭，但新澤西州法院一樣判Ｂｉｌｌ

Ｈｗａｎｇ犯內幕交易。



按美國金融業法規和行規，大行是不會再跟內幕交易犯做買賣。但華爾街是金錢萬歲地，

Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ重出江湖，因可以為這些大行帶來每年千萬美元的佣金。高盛首先將

Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ剔出黑名單，並予以巨額融資，供其炒賣，高盛肯做，其他大行也一一跟

上，而這批行亦是今次Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ的Ａｒｃｈｅｇｏｓ基金爆煲後，全要蝕錢的行，

差異只在蝕多蝕少、哪間行蝕最多。美證監未有調查未有報告前，市場已有了，就是所謂的

Ｃｏｕｎｔｅｒ Ｐａｒｔｙ Ｒｉｓｋ，大行間借拆資金不是跟市場利率，而是按該行的還債

風險而訂，資金拆出者，怕你是雷曼第二，會爆，血本無歸，會要求較高的利率才允拆出資金，

如要拆入資金的行捱不起這高息會怎樣了，又爆囉。



＊ＣＦＤ繞過監管 爆煲大行巨蝕＊



今次Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ的Ａｒｃｈｅｇｏｓ是衰乜，是衰在個ＣＦＤ﹐

ｃｏｎｔｒａｃｔｓ－ｆｏｒ－ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓ，全球證監都有規定，對沖基金不可太

集中買賣一隻股票，一般是一逾５％就要上報與證監，證監及其他市場炒家就知道亞乜乜重倉了

乜，亞物物重倉了物，這個十分之理想、公正、公開、透明的上報制度，會將風險大白於天下。

但你估有幾多人跟？有，中小戶囉。超級大戶呢？索羅斯將他的盤路全公布出來？發夢。

Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ也是一樣，這些ＣＦＤ較場外交易更不可捉摸，因為ＣＦＤ是全以錢做交

收，即一定不會用股票實物交收。例如某股是發行了一萬股在交易所買賣，ＣＦＤ是可以買夠一

萬一千股（這當然不會發生，舉例而矣！）此即甚麼的５％要上報就全不用理會。



由於Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ坐上個新經濟股的快速賺錢車，Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ的

Ａｒｃｈｅｇｏｓ便有高速的「賺錢」能力，有哪家行還會記掛風險？更何況Ｂｉｌｌ

Ｈｗａｎｇ跟Ａ行的交易，Ｂ行是完全不知，或知但扮不知，因為你為管控風險而少借，便會少

賺佣金，但求新經濟股日日升，就大家開心，但一旦新經濟股跌，下跌至某一水平，大槓桿的基

金就易爆煲，一爆煲，會點？



跟以往的你拿股票來按，融資去炒，ＣＦＤ一爆，有關大行是可以全無揸拿。因為有股票抵

押，斬倉後，仍有Ｄ渣，但ＣＦＤ是全無抵押，只有一紙借約，如Ａｒｃｈｅｇｏｓ破產，有關

大行就乜都無，等做債權人，排隊等分錢。



如ＣＦＤ客戶一旦有風吹草動，大行的唯一自保法是趁尚有成交，及早沽出，至於幾時買回

，一就等Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ指示，一就自己炒一轉，有傳德意志銀行在前周五就全沽清與

Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ ＣＦＤ的貨。而其他一些大行可能跟Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ交易額過大

，轉不了身，而跟Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ齊墮深淵，但有些則趁你病攞你命，典型的華爾街大行

風範。



有估Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ可以使某些行蝕去全年的盈利，如投資者有買到有關行的股票，

就今年不用望有好派息了。



對小投資者言，又不買對沖基金，又不買大行的股票，會有甚麼影響？１０多年前，在公主

道有單交通意外，汽車飛越過天橋防撞欄，衝入了鄰近天橋的大廈，屋內人有否死傷，不記得了

。但一位安住家中的人，怎可以估到會車從天降？但又不是不可以估到的，鄰近天橋，沒有炮彈

飛車，也要預住有沙塵從天降，如何防避這些無妄之災？



遠離危險地，在金融市場上，要明白，所有的監管，在大鱷的貪婪下，是可以全被繞過的。

幸好，羅馬不是一天內建成，爆煲也不是一兩個月內泡出來，如果大市長升六個月或以上，就要

考慮是有人在公主道天橋上賽車了，那時最好搬離天橋旁之家，去酒店暫住好了。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

