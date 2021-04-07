【揚帆起航】航運股炒復甦，潘鐵珊：中遠海控短線見頂中線仍望上

《經濟通通訊社記者吳藹林７日專訊》隨著航運需求自疫情中回升，以及對環球經濟復甦的

憧憬，航運股近月重拾上升動力，經營國際、國內海上集裝箱運輸服務及相關業務的中遠海控（

０１９１９）首季純利急漲近５２倍。有分析認為，隨需求上升航運股中線仍有上漲空間。



＊中遠海控半日急升２５％



中遠海控公布，預期截至３月３１日止首季純利約１５４﹒５億元人民幣，按年增約５１﹒

９１倍，而扣除非經常性損益的淨利潤約１５４﹒０６億元人民幣，按年增約２０２倍。該集團

指，期內集裝箱航運市場持續向好，中國出口集裝箱運價綜合指數（ＣＣＦＩ）均值為１９６０

﹒９９點，與去年同期相比增長１﹒１３倍，與去年第四季度相比增長５３﹒８％。該集團指，

期內繼續通過增運力、保供箱、提服務等措施全力保障全球運輸服務，達致量價齊升，整體業績

與去年同期相比大幅度增長。

受盈喜刺激，中遠海控今日早市急升２５﹒３３％，報１３﹒２６元，以現價計暫連升４日

累漲４２﹒５８％。該股盤中見１３﹒７６元，為２００８年９月以來高位。其他航運及相關股

亦逆市上升，東方海外（００３１６）半日升１２﹒７９％，報１４９元，以現價計連升七日累

計升幅９８﹒６７％；中遠海能（０１１３８）升１０﹒０６％，報３﹒７２０元。



＊潘鐵珊：中遠海能現價買入目標４元＊



宏昌資本投資總監潘鐵珊向《經濟通通訊社》表示，在低基數效應下航運收益復甦明顯，且

過往股價受制於疫情未見突出。他預期中國出口集裝箱運價綜合指數仍可繼續上行，而營運集裝

箱業務的公司將較營運碼頭的更為受惠。中遠海控中線可上望１５元，惟現時股價已見短期頂，

１２元附近可作中線部署，穿１０元止蝕。而東方海外（００３１６）短線上望１３２元、中線

目標１７０元，止蝕位於１１０元。

另外，潘鐵珊亦看好原油需求，紐油期貨價格企穩６０美元，主力經營油品運輸的中遠海能

（０１１３８）現價可買入，目標價４元，３﹒３元止蝕。



＊中金上望中遠海控１６﹒７５元＊



中金公司發表研究報告指，中遠海控第一季業績預告勝預期，主要因運價帶動收入超出預期

，顯示公司盈利具彈性，調升集團今年盈利預測７１％，上調Ｈ股目標價２９％至１６﹒７５港

元，及上調公司Ａ股（滬：６０１９１９）目標價３３％至２３﹒０６元人民幣。

中金指出，春節後貨量恢復，疊加傳統合同價談判簽約時點和蘇伊士運河堵塞事件對運力的

短暫性擾動，令運力和貨櫃偏緊，此前回落的運價有望企穩反彈，預期第二季整體運價將維持高

位，集團盈利有望高於首季，故分別上調公司今明兩年盈利預測７１％和２８％，至４０５億和

２０２億元人民幣。

