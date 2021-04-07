《凱文隨筆－凱文》中美航母隨時碰面

《凱文隨筆－凱文》復活節假期，美國人褻瀆了他們篤信的耶穌基督宗教，他們不是與朋友

親人聚會、反思耶穌「從死裏復活」的奧義，而是派遣「羅斯福」航母艦隊到南海來宣示「自由

航行」權利，是今年迄今第三次同類活動。美國人是否奉行他們一神教的教義，我們沒興趣，反

正干犯聖經「十誡」的教徒，以至神職人員，多不勝數；但他們未能真正體會國家主席習近平稍

早前的話，「中國已經可以平視這個世界了，不像我們當年那麼土了」；我們不但人已不土，常

規、核子武器，與軍人更不土！



美國人與歐洲人百年前組了一個「八國聯軍」來中國搶掠；今年，搞了個可能是３８國聯軍

，只歐盟就已經有２８個成員國家了，還有日本、印度、澳洲等國家，也為美國搖旗吶喊，要一

齊出兵保護台灣、關心起香港人、新疆人的人權。菲律賓總統之前曾粗言穢語辱罵美國，突然間

其外長附和拜登，斥責中國的所謂海域霸權，這些人也確實變得很快。連波羅的海小國立陶宛也

聲言要棄中友台。



令人欣慰的是，中國的「遼寧號」航母，以及六艘海軍軍艦，在「羅斯福」進南海不久，也

穿過宮古海峽、出太平洋（突破所謂的第一島鏈），中國海軍說這是航母編隊的「例行訓練」；

軍事分析員指，「遼寧號」也許會直奔關島，這是美國在亞洲的軍火庫，據說儲存的軍火足夠摧

毀很多國家很多次。



未知何時中美兩國的航母會在海上會面，雙方來個禮炮互賀，還是察照知會。

未知何時中美兩國的航母會在海上會面，雙方來個禮炮互賀，還是察照知會。



在習主席發出「平視世界」的宣言後，一切舊有的世界規則都改了，但西方國家似乎未能領

略箇中真諦，也不相信中國有這等能耐，一群流氓就跟著大哥一齊去繼續他們的欺凌，當有一天

，任何一方誤會也好、疏忽也罷，動起了粗，就會看到中國的戰鬥能力。過去，中國的策略是步

步忍讓，自小人特朗普在其執政最後一年瘋了以後，中國看清美國的底牌，到偽君子拜登上場後

，有過之無不及，中國知悉雙方的合作空間不大了。



當美國、歐洲國家可以憑藉一個已入籍澳洲的九十後中國女生許秀中編制的新疆報告，就拉

隊瘋狂譴責中國時，還要動刀動槍，不難令人想起當年美國入侵伊拉克的技倆，所謂大殺傷力武

器，最後找不到，但全世界沒有人問責當時的小布殊總統，與英國的首相貝理雅，因為沒人敢得

罪惡霸。



新疆問題應該搞不下去了，美國現在能搞的就是台灣了，很多台灣人都對美國到中國海域附

近來干犯中國感到莫名的興奮，台灣一些人總是認定美國是爸爸。他們不想一想，爸爸有沒有送

（或賣）一劑疫苗給台灣，但加拿大每周都從美國那邊接收數十萬劑疫苗。台灣３月２２日才開

始施打的疫苗，據說也是向韓國收購人家不要、出了問題的存貨（據說有出現血栓的個案，歐洲

都已禁止了）。台灣人不笨，一切都看在眼裏，也許只是患上了「斯德哥爾摩症候群」罷了。

