《專家之言－黃德几》新創建業務穩定，伺機跟進作中長線部署

《專家之言》新創建（００６５９）為多元化的綜合企業，業務範疇相當廣泛。集團目前的

核心業務包括收費公路、商務飛機租賃、建築和保險險；策略組合則涵蓋環境、物流和設施管理

等領域。集團近年積極檢視資產組合，一方面出售若干非核心資產，同時購入項目，包括富通保

險和華中地區的三條高速公路。今年１月，集團宣佈以總代價約６５億元，出售其在蘇伊士新創

建及德潤環境的權益。交易後，集團基本上已退出絕大部份的環境業務。



集團日前公佈，公司的間接全資附屬公司Ｖａｓｔ Ｅａｒｎ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅ

ｄ（賣方）與惠記集團（００６１０）控股股東單偉豹及單偉彪訂立買賣協議，向買方方出售合

共９１１３﹒４萬股惠記集團股份。每股目標股份售價為４﹒６４元，較前收市價４﹒２１元溢

價１０﹒２１％，總現金代價約為４﹒２３億元。在交易完成時，單偉豹及單偉彪的股權將分別

由２５﹒９３％和２５﹒７％，增加至３１﹒６８％和３１﹒４５％；而新創建旗下Ｖａｓｔ

Ｅａｒｎ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有股權，將由２２﹒９８％下降至１１﹒４９％。



集團過往的業務穩定增長，截至２０２０年１２月底止六個月收入１４２﹒３３億元，按年

增加２６﹒１％，應佔經營溢利３３﹒３６億元，按年上升４６％。自２０２０年５月內地恢復

車輛通行收費後，道路業務迅速復甦，道路業務應佔經營溢利上升１２％至１０﹒６１億元，加

上富通保險的全期貢獻，帶動核心業務應佔經營溢利１３％至２３﹒２２億元。



於２０２０年１２月底，可動用資金總計約２９２億元，包括現金及銀行結存１１０億元，

以及備用已承諾銀行信貸額１８２億元，而流淨負債比率減低至２６％。集團維持可持續和漸進

的股息政策，中期息每股０﹒２９元，與２０２０年財年中期股息相同。



期內，富通保險貢獻集團的應佔經營溢利４﹒６２億元，因全期貢獻而與上年同期相比增長

１８８％。整體年度化保費等值下跌１３％至９﹒３２億元，新業務價值為２﹒３５億元，而新

業務價值利潤率為２５％。富通保險在申請內地保險牌照方面所需提交的文件已完成，未來將向

銀保監提出申請，藉以取得相關牌照。



股價走勢上，３月２５日止跌回穩，昨日再度失守１０天和２０天線，惟ＳＴＣ％Ｋ線續走

高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距收窄，宜候低８元以下吸納，若以大成交突破９﹒２６元阻力，升

勢有望持續，不跌穿７﹒６元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會

持牌人士，無持有上述股份）

