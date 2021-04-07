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即市新聞

07/04/2021 08:32

【基金爆倉】瑞信損失增至近４７億美元，周初再?２０億美元持股

　　《經濟通通訊社７日專訊》瑞信周二（６日）透露，首季將錄得約９億元（瑞士法郎．
下同）稅前虧損，當中包括Ｂｉｌｌ　Ｈｗａｎｇ旗下基金Ａｒｃｈｅｇｏｓ　Ｃａｐｉｔａｌ
爆倉引發的４４億元，即近４７億美元壞賬。
　　瑞信又宣布辭退首席風險及合規總監維爾納，以及投資銀行負責人布萊恩，符合早前外電引
述消息所指。瑞信亦提議將上年度每股股息降低至０﹒１元，並暫停股票回購計劃。
　　瑞信行政總裁戈特斯坦表示，Ａｒｃｈｅｇｏｓ　Ｃａｐｉｔａｌ及Ｇｒｅｅｎｓｉｌｌ　
Ｃａｐｉｔａｌ的事件令上年在疫情下的努力功虧一簣，將吸取教訓及全力解決上述問題。
　　據外電引述消息報道指，瑞信周初仍未完成平倉，並於周一（５日）在大手交易中掛出逾２
０億美元賣盤，出售約３４００萬股ＶｉａｃｏｍＣＢＳ、１１００萬股ＦａｒＦｅｔｃｈ、１
４００萬股唯品會，而高盛、大摩、德銀都可能已完成平倉。

＊傳大摩轉讓５０億美元持倉＊

　　據美國《ＣＮＢＣ》引述消息人士報道指，摩根士丹利在Ａｒｃｈｅｇｏｓ爆倉前一日，即
上月２５日晚向少數對沖基金客戶出售５０億美元持倉，據知大摩當時沒有提及客戶名稱，但表
示出售與客戶的孖展壓力有關。
　　據悉大摩是Ａｒｃｈｅｇｏｓ投資組合的最大持份者，持有１８０億美元倉位，其次是持有
１００億美元的瑞信，而高盛則出售１０５億美元持倉。
　　美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）民主黨委員伯科維茨上周則發表聲明指，今次事件突
顯出加強監管的必要性，並應改變過去兩年寬鬆監管對沖基金的做法，而委員會應了解大型家族
基金的活動。（ａｌ）

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