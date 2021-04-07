《經濟通通訊社７日專訊》》標普道瓊斯指數公司周二（６日）宣布，部分因制裁而被排除
在外的中國證券，在７月調整時將重新有資格被納入部分固定收益指數，被重新納入的中國證券
將於６月２５日起首次出現於形式性文件中。（ａｌ）
07/04/2021 08:40
【大國博弈】標普道瓊斯指數公司：中資股有資格重新納入部分指數
《經濟通通訊社７日專訊》》標普道瓊斯指數公司周二（６日）宣布，部分因制裁而被排除
在外的中國證券，在７月調整時將重新有資格被納入部分固定收益指數，被重新納入的中國證券
將於６月２５日起首次出現於形式性文件中。（ａｌ）
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