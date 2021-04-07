【大國博弈】標普道瓊斯指數公司：中資股有資格重新納入部分指數

《經濟通通訊社７日專訊》》標普道瓊斯指數公司周二（６日）宣布，部分因制裁而被排除

在外的中國證券，在７月調整時將重新有資格被納入部分固定收益指數，被重新納入的中國證券

將於６月２５日起首次出現於形式性文件中。（ａｌ）

