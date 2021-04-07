《經濟通通訊社７日專訊》澳洲央行周二（６日）宣布維持利率於歷史低位０﹒１厘不變，
符合市場預期。
央行重申薪金和物價壓力依然疲弱，並預計將持續數年，而在實際通脹持續在２％至３％的
目標區間內前，央行將在２０２４年前維持超寬鬆貨幣政策，並且不會加息，當前將密切留意房
貸趨。（ａｌ）
07/04/2021 08:43
【全球放水】澳洲央行維持利率於０﹒１厘不變，符合市場預期
《經濟通通訊社７日專訊》澳洲央行周二（６日）宣布維持利率於歷史低位０﹒１厘不變，
符合市場預期。
央行重申薪金和物價壓力依然疲弱，並預計將持續數年，而在實際通脹持續在２％至３％的
目標區間內前，央行將在２０２４年前維持超寬鬆貨幣政策，並且不會加息，當前將密切留意房
貸趨。（ａｌ）
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