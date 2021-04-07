【全球放水】澳洲央行維持利率於０﹒１厘不變，符合市場預期

《經濟通通訊社７日專訊》澳洲央行周二（６日）宣布維持利率於歷史低位０﹒１厘不變，

符合市場預期。

央行重申薪金和物價壓力依然疲弱，並預計將持續數年，而在實際通脹持續在２％至３％的

目標區間內前，央行將在２０２４年前維持超寬鬆貨幣政策，並且不會加息，當前將密切留意房

貸趨。（ａｌ）

