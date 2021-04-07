《經濟通通訊社７日專訊》加密貨幣交易平台Ｃｏｉｎｂａｓｅ上周四（１日）獲美國證券
交易委員會（ＳＥＣ）批准，將以直接上市形式於下周三（１４日）在納斯達克交易所掛牌上市
。
據公司上市前披露的初步首季業績顯示，盈利按年增約２２倍至７﹒３億至８億元（美元．
下同），收入則增約９倍至１８億元，並較上年全年收入１３億元為高，公司預期今年業務將有
可觀增長，而據私人市場最新交易價格顯示，公司市值約９００億元。（ａｌ）
07/04/2021 11:00
【代幣狂熱】Ｃｏｉｎｂａｓｅ獲准下周上市，首季盈利增約２２倍
《經濟通通訊社７日專訊》加密貨幣交易平台Ｃｏｉｎｂａｓｅ上周四（１日）獲美國證券
交易委員會（ＳＥＣ）批准，將以直接上市形式於下周三（１４日）在納斯達克交易所掛牌上市
。
據公司上市前披露的初步首季業績顯示，盈利按年增約２２倍至７﹒３億至８億元（美元．
下同），收入則增約９倍至１８億元，並較上年全年收入１３億元為高，公司預期今年業務將有
可觀增長，而據私人市場最新交易價格顯示，公司市值約９００億元。（ａｌ）
|開市Good Morning07/04/2021
曾永堅：心動公司反彈目標望63元
|財經熱話01/04/2021
《股市一周》消化對沖基金斬倉影響 港股周升602點科指彈5%
|中國故事01/04/2021
《神州經脈》財新PMI意外續跌遜預期 A場收升成交持續淡靜
|財經熱話01/04/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
|中國故事01/04/2021
《京城近觀》雄安新區4周年 車站落成使用 處處皆在建工地
|財經熱話01/04/2021
神州擬另起爐灶讓中企回流上市 聶振邦:港交所地位未改股價有支持
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰