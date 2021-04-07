【代幣狂熱】Ｃｏｉｎｂａｓｅ獲准下周上市，首季盈利增約２２倍

《經濟通通訊社７日專訊》加密貨幣交易平台Ｃｏｉｎｂａｓｅ上周四（１日）獲美國證券

交易委員會（ＳＥＣ）批准，將以直接上市形式於下周三（１４日）在納斯達克交易所掛牌上市

。

據公司上市前披露的初步首季業績顯示，盈利按年增約２２倍至７﹒３億至８億元（美元．

下同），收入則增約９倍至１８億元，並較上年全年收入１３億元為高，公司預期今年業務將有

可觀增長，而據私人市場最新交易價格顯示，公司市值約９００億元。（ａｌ）

