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07/04/2021 11:00

【代幣狂熱】Ｃｏｉｎｂａｓｅ獲准下周上市，首季盈利增約２２倍

　　《經濟通通訊社７日專訊》加密貨幣交易平台Ｃｏｉｎｂａｓｅ上周四（１日）獲美國證券
交易委員會（ＳＥＣ）批准，將以直接上市形式於下周三（１４日）在納斯達克交易所掛牌上市

　　據公司上市前披露的初步首季業績顯示，盈利按年增約２２倍至７﹒３億至８億元（美元．
下同），收入則增約９倍至１８億元，並較上年全年收入１３億元為高，公司預期今年業務將有
可觀增長，而據私人市場最新交易價格顯示，公司市值約９００億元。（ａｌ）

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