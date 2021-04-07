【全球放水】美國財長耶倫：將包容及緩慢推進新基建計劃立法

《經濟通通訊社７日專訊》美國財政部周二（６日）發表聲明指，財長耶倫將向眾議院民主

黨人介紹經濟形勢、執行１﹒９萬億美元新紓困法案、新基礎設施、綠色投資和社會倡議方案的

情況，而據眾議院議員透露新基建方案將比新紓困方案更緩慢、更包容推進立法，因為後者屬緊

急立法，她又對各國降低企業稅率感到遺憾。

據財政部聲明，耶倫與民主黨人討論美國面臨的長期經濟挑戰，包括基礎設施老化、氣候變

化、工資停滯以及種族不平等。

耶倫又指華府的公共投資已經下降４０年，而今次就業計劃是千載難逢的機會，可以逆轉這

趨勢，並建立強大、具競爭力的未來。



＊耶倫：擬放寬融資對抗氣候暖化＊



耶倫周二出席氣候行動財長聯合會議時則表示，將增加在氣候項目的融資規模，以及提升私

人投資的槓杆比率。

耶倫稱財政部將尋求將稅收政策與氣候目標聯繫起來，並具體通過監管協調，解決金融機構

面臨的風險，鼓勵金融機構調整投資組合和策略，以符合《巴黎協定》限制全球變暖的目標。

耶倫周一（５日）在國際貨幣基金組織春季會議發表開幕演講時亦重申，強調拜登新政府的

目標是結束前政府的單邊主義政策，本質上而言氣候需要強有力的全球合作，而美國致力於履行

自己的責任。（ａｌ）

