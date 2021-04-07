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07/04/2021 17:52

《台股攻略－馮偉明》傳產股撐市，台股續攻頂

　　《台股攻略》台股今日（７日）在震盪中上揚，加權指數在早段曾升上１６８１６點新高，
惟中段出現沽壓，導致大市一度下跌，期後由傳產股主導大市，令指數站穩１６８００關口之上
，最終收１６８１５點，升７５點，成交金額則稍為上升至３４００億元（新台幣．下同）。
　　乘著拜登的基建及經濟復甦計劃之勢，大成鋼連續第二個交易日漲停，收３７﹒８５元，升
３﹒４０元，並帶動同一板塊的股票造好，官田鋼漲停，收１４﹒８５元，升１﹒３５元；春源
及威致升超過５％，而中鋼及盛餘等亦有３％至４％升幅。航運股升勢持續，陽明收４６﹒３５
元，升２﹒２０元；四維航收１９﹒３５元，升１﹒２５元，而慧洋─ＫＹ、萬海及長榮股價升
約２％。平日主導大市的電子股今日表現相對平淡，台積電今早以６１４元高開，收６１０元，
無起跌；大立光力守３０００元關口，收３０００元，跌８０元；鴻海險守昨日（６日）收市價
，收１２３﹒５０元，升１元。另外，聯發科及聯電今日紅盤收市，分別收９９８元及
５１﹒５０元，升３元及０﹒８０元。
　　加權指數近期預料會呈高位震盪格局，每突破一個高位便會進入調整，而中長線格局基本改
變不大。投資者可留意非電子股板塊，如原材料及鋼鐵股。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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