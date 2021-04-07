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07/04/2021 14:44

【全球放水】印度央行維持基準利率於４厘不變，符合市場預期

　　《經濟通通訊社７日專訊》印度央行今日宣布，決定維持指標利率在歷史低位４厘不變，符
合市場預期，央行擔心感染病例增加可能令經濟復甦脫軌。
　　貨幣政策委員會具體維持指標附買回利率在４％不變，附賣回利率在３﹒３５％不變，重申
已準備採取任何行動支持經濟增長，必要時將保持寬鬆立場。（ａｌ）

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