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07/04/2021 15:36

【新冠肺炎】英國牛津大學研究：三分一康復者患神經或心理疾病

　　《經濟通通訊社７日專訊》由英國牛津大學精神病學者牽頭的研究最新顯示，在針對超過
２３萬名以美國人為主的新冠肺炎感染患者中，有三分一的康復者在六個月內被診斷出腦部或精
神疾病。
　　牛津大學精神病學專家塔克表示，研究結果表明與流感或其他呼吸道疾病相比，感染新冠肺
炎後出現腦部疾病和精神疾病更為普遍，但目前尚未清楚知道病毒與焦慮症、抑鬱症等精神疾病
之間的關係，以及相關的生物學和心理機制，不過當中中風、癡呆和其他神經系統的疾病案例較
少。（ａｌ）

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