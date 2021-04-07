【新冠肺炎】英國牛津大學研究：三分一康復者患神經或心理疾病

《經濟通通訊社７日專訊》由英國牛津大學精神病學者牽頭的研究最新顯示，在針對超過

２３萬名以美國人為主的新冠肺炎感染患者中，有三分一的康復者在六個月內被診斷出腦部或精

神疾病。

牛津大學精神病學專家塔克表示，研究結果表明與流感或其他呼吸道疾病相比，感染新冠肺

炎後出現腦部疾病和精神疾病更為普遍，但目前尚未清楚知道病毒與焦慮症、抑鬱症等精神疾病

之間的關係，以及相關的生物學和心理機制，不過當中中風、癡呆和其他神經系統的疾病案例較

少。（ａｌ）

