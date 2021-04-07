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07/04/2021 09:29

【企業盈喜】安科（０８３５３）料九個月虧轉盈最少百萬坡元

　　《經濟通通訊社７日專訊》安科系統（０８３５３）料截至今年２月２８止的九個月期間，
淨利潤不低於１００萬坡元，而上年同期虧損４２﹒８萬坡元。預期利潤增加是由於新加坡公共
部門智慧科技項目收入增加；２０１９年視為處置中國合資企業導致集團運營費用减少；在疫情
期間從新加坡政府獲得補助；以及集團行銷和其他費用减少。而第三季業績料於今日發布。
（ｊｃ）

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