【企業盈喜】安科（０８３５３）料九個月虧轉盈最少百萬坡元

《經濟通通訊社７日專訊》安科系統（０８３５３）料截至今年２月２８止的九個月期間，

淨利潤不低於１００萬坡元，而上年同期虧損４２﹒８萬坡元。預期利潤增加是由於新加坡公共

部門智慧科技項目收入增加；２０１９年視為處置中國合資企業導致集團運營費用减少；在疫情

期間從新加坡政府獲得補助；以及集團行銷和其他費用减少。而第三季業績料於今日發布。

（ｊｃ）

