《窩輪豪情－梁業豪》恒指即市重要支持２８７４５╱２８６０１

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為綜合企業、地

產建築業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中

信股份（００２６７）、周大福（０１９２９）與海豐國際（０１３０８），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則

宜首選藍月亮（０６９９３）、粵海投資（００２７０）與港燈（０２６３８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、資訊科技業與非必需性消費

業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中信股份、周大福與

美團（０３６９０），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽

權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選港燈、郵儲銀行（０１６５８）與中國太保

（０２６０１）。

港股開市後表現強差人意，恆指最高只見升抵２９１０１，現更轉升為跌，即市首個重要支

持位看２８７４５。至於較為可靠的即市支持位，則應看２８６０１。淡友大戶開市後表現積極

，成功阻擋了對手的攻勢，令恆指期貨小時圖上呈現大陰燭。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

