  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/04/2021 10:01

《窩輪豪情－梁業豪》恒指即市重要支持２８７４５╱２８６０１

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為綜合企業、地
產建築業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中
信股份（００２６７）、周大福（０１９２９）與海豐國際（０１３０８），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則
宜首選藍月亮（０６９９３）、粵海投資（００２７０）與港燈（０２６３８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、資訊科技業與非必需性消費
業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中信股份、周大福與
美團（０３６９０），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽
權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選港燈、郵儲銀行（０１６５８）與中國太保
（０２６０１）。
　　港股開市後表現強差人意，恆指最高只見升抵２９１０１，現更轉升為跌，即市首個重要支
持位看２８７４５。至於較為可靠的即市支持位，則應看２８６０１。淡友大戶開市後表現積極
，成功阻擋了對手的攻勢，令恆指期貨小時圖上呈現大陰燭。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話01/04/2021
《股市一周》消化對沖基金斬倉影響　港股周升602點科指彈5%
中國故事01/04/2021
《神州經脈》財新PMI意外續跌遜預期　A場收升成交持續淡靜
財經熱話01/04/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
中國故事01/04/2021
《京城近觀》雄安新區4周年　車站落成使用　處處皆在建工地
財經熱話01/04/2021
神州擬另起爐灶讓中企回流上市　聶振邦:港交所地位未改股價有支持
FOCUS01/04/2021
【FOCUS】拜登恨做「羅斯福第二」 就業計劃恐釀大分裂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金