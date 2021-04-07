《談國論企－黎偉成》中國基建加一帶一路遠勝美國

《談國論企》中國已完成特別是以高鐵為主的「八縱八橫」鐵路建設，和於２０１３年９月

份倡議的「一帶一路」經幾近８年投資，兩陸、一海的由東往西的三線基建亦初具規模，使「國

內大循環」和「國內外雙循環」新策更有力的推動經濟穩中有進發展，更可力抵美國擬另闢的所

謂「一帶一路」的挑釁。此因美國的基建殘舊不堪，現時始計劃斥３萬億美元作新的建設，遠遜

於中國，即使急起直追亦需時，料美帝會政治上打壓中國的「一帶一路」，是絕對有可能發生的

劣舉，中國須慎防之。



＊八縰八橫１８年現拓高速磁懸浮鐵路＊



美帝國霸權主義者從來對其他國家通過擾亂、破壞、煽暴、癲覆甚至推翻政權等劣行，以掠

奪政治、經濟暴利，對中國更毫不留情，唯是近年對華之圍堵到攬炒，政策與相關措施表強實虛

，在在顯示美國因國力每下愈況。尤其是拜登近日部署出台的８年３萬億美元基建、有意其聯合

盟友另闢「一帶一路」等兩項重大政策，目的當然是要遏制中國，我肯定美帝的惡思劣行難以得

逞。

先看（甲）大動脈的鐵路建設，中國經過幾近兩個年代的高速鐵路投資，如今取得相當積極

的成果和效益，特別是（一）「八縱八橫」，是動用了１６、７年之力完成偉大基建。所指的（

１）「八縱」，為沿海通道、京滬通道、滬港（台）通道、京哈－京港澳通道、呼南通道、京昆

通道、包（銀）海通道、蘭（西）廣通道；而（２）「八橫」，乃綏滿通道、京蘭通道、青銀通

道、陸橋通道、沿江通道、滬昆通道、廈渝通道、廣昆通道，整個規劃是由２０１６年至

２０３０年；「全縱八橫」，全長在２０２０年達３萬億公里，相對於２０１５年的１﹒９萬億

公里提升５７﹒８％，可見進度甚快。

「八縱八橫」，乃國家發改委、交通運輸部和中國鐵路總公司於２０１６年７月聯合發布的

《中國鐵路網規劃》，是於（二）「四縱四橫」的基礎底下進一步提升。此乃在時為中國鐵道部

在２００４年１月規劃和投建的客運專線，當年的計劃全長所達到的１﹒２萬公里，已成為世界

最大規模的高速鐵路網絡，經擴增後的「八縱八橫」，為相當於「四縱四橫」規模的２﹒５倍。

高鐵貫通各省主要城市，而各主要城市又與附近的市、鎮建立連結的城軌鐵路，縱橫交錯，強化

人流物流交往，為富國強國奠下良好的基礎。

更重要的，是（三）中國並不滿足於「八縱八橫」的建設，和這對全國經濟帶來的巨大動力

與貢獻的成績，近年開始投建的磁懸浮高速鐵路，便是又一個新的突破。《交通強國建設綱要》

明確提出，要合理統籌安排時速６００公里級高速磁懸浮系統、時速公里４００高速輪軌客運列

車系統、低真管隧道高速列車等技術儲備的研發、試驗試跑，而廣東省自然資源廳已規劃投建京

港澳、滬（深）廣兩條高速磁懸浮鐵路。

要知道，高速磁懸浮鐵路的初步試定，是時速６００公里，最終要達１０００公里，為現時

高鐵３００公里的倍數，鐵路交通投建和發展不斷提升。



＊中國拓東至西海陸一帶一路倡議高效＊



同樣重要的，是（乙）由東往西、西返東的「一帶一路」，乃中共中央總書記、國家主席習

近平於２０１３年９月所倡議；分三線，兩線是陸路，一線為海路，串連中國與亞洲、歐洲，甚

至可延伸至澳洲等，有超過１４０個國家或地區和３１個國際組織參與，肯定是古今中外歷來最

龐大的跨國（地區）基建和經貿、資源互聯互通的投資。

埃及蘇伊士運河於２０２１年３月底有巨輪擱淺，出現１５０年歷來最嚴重的有４５０艘貨

船堵塞事件，引發全世界供應鏈的問題，使中歐班列等替代路線重新成為重要議題，而中國的「

一帶一路」倡議和投建，正面和積極性也就更為凸顯。

再看（丙）拜登提出的２萬億美元美國本土基建，和擬出台的美式「一帶一路」建議，相信

是事倍功半甚至成效甚低之舉，理由為（ｉ）美國的鐵路、地鐵、公路、橋梁等許許多多基礎設

施，被美國本土的基建評級機構評之為Ｃ－，現時要亡羊補牢，為時已晚，乃因已運作多年，失

修嚴重，重建可能會比修修補補要好，惟所涉的問題千絲萬縷，困難重重，誰有如斯龐大魄力與

能奈？（ｉｉ）拜登擬以８年的時間完成基建工程，可以嗎？尤其是美國民主、共和兩黨事事以

政治利益為據，由撥款，到各地的基建部署、安排，紛爭肯定不少，夜長而夢多。

我看拜登之（ｉｉｉ）８年基建投資建議，重點在８年，因：美國總統４年一任，而兩任為

８年，故拜登只是通過基建之議預告會爭取「連任」。

正正因為美國的基建如斯落後，拜登提出的（ｉｖ）要出台美式的「一帶一路」，特別是美

國有天文數字的國債，有錢到美國境外投資嗎？更大問題，為美國位處北美洲，連同南美洲，都

不是強經濟圈，最強大的新生和具高度發展潛力的在以中國為主的亞洲，美國要以「一帶一路」

打壓中國？

需要指出的，是中國國務院總理李克強於２０２１年３月５日發布的《政府工作報告》，最

惹人注目的肯定是指所出今年「要集中精力推進改革創新、推動高質量發展」，重點當然是在於

創新，更要發揮驅動發展的高度積極作用。此當為經濟今後穩中有進和不斷提質發展的十分重要

力量，更是對美帝國霸權處處反華壓華的最佳回應，當然同時要反制美帝劣行。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

