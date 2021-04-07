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即市新聞

07/04/2021 09:03

【聚焦人幣】外匯局：優化留學、薪酬購匯手續，免審核重複材料

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家外匯局發布通知，進一步推進個人經常
項目外匯業務便利化，調整銀行個人購付匯用途一致性審核要求，對於留學購付匯、薪酬結售匯
等具有連續性、周期性的業務，優化在同一銀行再次辦理的流程，避免重複提交材料。
　　通知表示，對於境內個人留學期間在同一銀行再次辦理不佔年度便利化額度的留學學費購付
匯，銀行可根據首次辦理情況，免於審核重複性材料，購匯資金直接匯入原學校帳戶。銀行應在
購匯備注欄標注「便利化留學購匯」字樣。
　　對於境外工作的境內個人在同一銀行再次辦理不佔年度便利化額度的薪酬結匯，銀行在確認
薪酬真實合法的情況下，可根據首次辦理情況，免於審核重複性材料，並在結匯備注欄標注「便
利化薪酬結匯」字樣。
　　對於在華工作境外個人勞動合同有效期內到同一銀行再次辦理合法薪酬收入購匯，銀行可根
據首次辦理情況，免於審核重複性材料，並在購匯備注欄標注「便利化薪酬購匯」字樣。
　　通知要求，為便於境內個人購匯填報，自４月１日起（具體時間由銀行自主確定，但最遲不
得晚於６月底），啟用優化後的《個人購匯申請書》。
　　同時，提升銀行處理複雜個人經常項目業務能力。要求銀行建立個人經常項目特殊外匯業務
處置制度，對於「不常見、難判斷」的個人真實合法經常項目外匯業務，按照「實質重於形式」
的原則辦理。

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