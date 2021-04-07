【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒６億人幣，買中芯華虹半導體沽九毛九

《經濟通通訊社７日專訊》市場擔心內地今年減慢貸款增長，加上港匯走弱，港股復活清明

長假後復市高開低走，恆指高開１６２點報２９１０１點，創逾兩周高位，也是全日高位所在，

大市掉頭向下，失守２０天線沽壓加大，午後更跌穿朝早低位，最多跌３３９點，低見２８５９

８，尾市跌勢放緩，最終恆指收市跌２６３點或０﹒９％，報２８６７４。

按額度計算，北水全日淨流入２６﹒６億元人民幣，減少５２﹒１％。北水淨買入最多的個

股依次是中芯國際（００９８１）、華虹半導體（０１３４７）、中國海洋石油（００８８３）

；淨賣出最多的依次是九毛九（０９９２２）、思摩爾國際（０６９６９）、美團

（０３６９０）。

主板成交１７１０﹒０５億元減少４﹒１％。其中港股通成交３９５﹒３億元，佔總成交

２３﹒１％。



＊北水轉掃中芯，淨流入近８億元＊



中芯升５﹒０２％報２７﹒２元，北水淨買入７﹒８億元。

華虹半導體升５﹒２２％報４８﹒４元，北水淨買入６億元。

中海油升０﹒３７％報８﹒１４元，北水淨買入２﹒４億元。

九毛九跌３﹒２５％報３１﹒３元，北水淨賣出３﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中芯國際 （００９８１） ７﹒７５

華虹半導體 （０１３４７） ５﹒９８

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒３９

中遠海控 （０１９１９） １﹒４８

小米集團 （０１８１０） １﹒４４



淨沽出最多港股：

九毛九 （０９９２２） －３﹒６５

思摩爾國際 （０６９６９） －１﹒８５

美團 （０３６９０） －１﹒５０

騰訊控股 （００７００） －１﹒１１

中國太保 （０２６０１） －０﹒８９

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（ｃａ）

