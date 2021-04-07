《美元走勢－羅明立》美國復甦前景望看好一線，美元仍可低吸

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒８９ １０９﹒５８ １０９﹒８０

歐元╱美元 １﹒１８８２ １﹒１８６４ １﹒１８７３

英鎊╱美元 １﹒３８４０ １﹒３７７３ １﹒３７８９

美元╱瑞郎 ０﹒９３１５ ０﹒９２９６ ０﹒９２９８

美元╱港元 ７﹒７８３５ ７﹒７７５６ ７﹒７８２１

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《美元走勢》美國３月非農職位增加９１﹒６萬份，遠好於預期；失業率則維持於６％，但

平均時薪增長按月跌０﹒１％。由於疫苗接種加快，疫情緩和，市場本已有準備勞動市場表現會

較預期好，反而時薪增幅不及預期，美國１０年期債息收益率亦見調整，因此美匯在數據公布後

不升反跌，由９３﹒５０附近回吐超過１個大點，更一度跌破２０天線，低至９２﹒２５。

投資者似趁好消息調整美元多頭倉位，非美貨幣回升，當中早前疲弱的歐元表現突出，重上

２０天線後逼近１﹒１９。歐元英鎊亦顯著反彈，相信亦是倉位調整多於歐元基本面有改變。

美國國會兩黨就拜登的基建計劃撥款仍有重大分歧，共和黨反對加稅並認為計劃規模過大。

有消息指拜登可能以調整預算的策略強行闖關。美國疫苗接種最少一劑的人數已突破１億人，已

完成兩劑接種的佔人口１７﹒５％。隨著接種進度加快，美國經濟復甦前景可望看好一線，短期

數據應繼續改善，現時美匯應在調整期，９２﹒００及９１﹒５０為下方支持，低位仍可吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０９﹒５０ １１０﹒５０ １０９﹒１０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１８８０ １﹒１７８０ １﹒１９２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

