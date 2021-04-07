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即市新聞

07/04/2021 16:50

《美元走勢－羅明立》美國復甦前景望看好一線，美元仍可低吸

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒８９　　　１０９﹒５８　　　１０９﹒８０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８８２　　　１﹒１８６４　　　１﹒１８７３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８４０　　　１﹒３７７３　　　１﹒３７８９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９３１５　　　０﹒９２９６　　　０﹒９２９８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８３５　　　７﹒７７５６　　　７﹒７８２１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國３月非農職位增加９１﹒６萬份，遠好於預期；失業率則維持於６％，但
平均時薪增長按月跌０﹒１％。由於疫苗接種加快，疫情緩和，市場本已有準備勞動市場表現會
較預期好，反而時薪增幅不及預期，美國１０年期債息收益率亦見調整，因此美匯在數據公布後
不升反跌，由９３﹒５０附近回吐超過１個大點，更一度跌破２０天線，低至９２﹒２５。
　　投資者似趁好消息調整美元多頭倉位，非美貨幣回升，當中早前疲弱的歐元表現突出，重上
２０天線後逼近１﹒１９。歐元英鎊亦顯著反彈，相信亦是倉位調整多於歐元基本面有改變。
　　美國國會兩黨就拜登的基建計劃撥款仍有重大分歧，共和黨反對加稅並認為計劃規模過大。
有消息指拜登可能以調整預算的策略強行闖關。美國疫苗接種最少一劑的人數已突破１億人，已
完成兩劑接種的佔人口１７﹒５％。隨著接種進度加快，美國經濟復甦前景可望看好一線，短期
數據應繼續改善，現時美匯應在調整期，９２﹒００及９１﹒５０為下方支持，低位仍可吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０９﹒５０　　　１１０﹒５０　　　１０９﹒１０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１８８０　　　１﹒１７８０　　　１﹒１９２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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