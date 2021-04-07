《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８５２４點，跌１７點，低水
１５１點，最新報２８３６３點，跌１７８點，低水３１２點，合約成交２３０９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０９９５點，跌１２點，低水７６點，最新報１０９３０
點，跌７７點，低水１４１點，合約成交１４７９張。
07/04/2021 17:20
【夜期時段】即月期指報２８３６３點，跌１７８點，低水３１２點
《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８５２４點，跌１７點，低水
１５１點，最新報２８３６３點，跌１７８點，低水３１２點，合約成交２３０９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０９９５點，跌１２點，低水７６點，最新報１０９３０
點，跌７７點，低水１４１點，合約成交１４７９張。
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