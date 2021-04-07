【夜期時段】即月期指報２８３６３點，跌１７８點，低水３１２點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８５２４點，跌１７點，低水

１５１點，最新報２８３６３點，跌１７８點，低水３１２點，合約成交２３０９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０９９５點，跌１２點，低水７６點，最新報１０９３０

點，跌７７點，低水１４１點，合約成交１４７９張。

