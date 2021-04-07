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07/04/2021 16:39

【虛擬銀行】平安壹賬通銀行與銀通合作推無卡提款服務

　　《經濟通通訊社７日專訊》虛擬銀行平安壹賬通銀行公布，與銀通合作推出銀通無卡提款服
務。
　　該行個人客戶由即日起，透過手機應用程式ＰＡＯＢ　ＡＰＰ，即可於全港超過１７００部
銀通自動櫃員機提款，每日最高提款限額為３萬元，每次最高提款限額為６０００元。
　　該行指，到年底將會有更多的自動櫃員機支援銀通的無卡提款。（ｓｋ）

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