【虛擬銀行】平安壹賬通銀行與銀通合作推無卡提款服務

《經濟通通訊社７日專訊》虛擬銀行平安壹賬通銀行公布，與銀通合作推出銀通無卡提款服

務。

該行個人客戶由即日起，透過手機應用程式ＰＡＯＢ ＡＰＰ，即可於全港超過１７００部

銀通自動櫃員機提款，每日最高提款限額為３萬元，每次最高提款限額為６０００元。

該行指，到年底將會有更多的自動櫃員機支援銀通的無卡提款。（ｓｋ）

