《經濟通通訊社７日專訊》虛擬銀行平安壹賬通銀行公布，與銀通合作推出銀通無卡提款服
務。
該行個人客戶由即日起，透過手機應用程式ＰＡＯＢ ＡＰＰ，即可於全港超過１７００部
銀通自動櫃員機提款，每日最高提款限額為３萬元，每次最高提款限額為６０００元。
該行指，到年底將會有更多的自動櫃員機支援銀通的無卡提款。（ｓｋ）
07/04/2021 16:39
【虛擬銀行】平安壹賬通銀行與銀通合作推無卡提款服務
《經濟通通訊社７日專訊》虛擬銀行平安壹賬通銀行公布，與銀通合作推出銀通無卡提款服
務。
該行個人客戶由即日起，透過手機應用程式ＰＡＯＢ ＡＰＰ，即可於全港超過１７００部
銀通自動櫃員機提款，每日最高提款限額為３萬元，每次最高提款限額為６０００元。
該行指，到年底將會有更多的自動櫃員機支援銀通的無卡提款。（ｓｋ）
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