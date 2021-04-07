【新冠疫苗】許樹昌：復必泰非打完就無，惟數量有限要盡快使用

《經濟通通訊社７日專訊》公務員事務局局長聶德權日前指復必泰疫苗供應期有限，政府專

家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目表示，相信對方意思並非是指復必泰疫苗「

打完就無」，而是復必泰疫苗每批來港數量不多，加上有效期半年，因此要盡快使用。

許樹昌表示，本港購入的兩款疫苗足以讓全港市民接種，英國阿斯利康疫苗對南非變種病毒

只得一成保護力，不建議政府購買，應留意第二代疫苗，以加強應對變種病毒，毋須考慮疫苗是

否來自不同平台。

他又指，過去復活節長假期多人聚集，要觀察多一至兩星期，留意疫情會否反彈，但酒吧過

往出現大型群組，相信在目前有機會清零下，當局未必會放寬措施，而麻雀館應該要趁機會增加

空氣流通，考慮員工及顧客接種疫苗。



＊何栢良：本港應檢視是否停購阿斯利康疫苗＊



本港一名只有１２日大初生男嬰確診，是本港至今年齡最小的確診者，港大感染及傳染病中

心總監何栢良在電台節目上表示，香港至今有６名患者為一個月以下的初生嬰兒，當中５宗是今

年出現，共通點均是出現家庭群組，由於初生嬰兒不適合接種疫苗，建議成年人要接種。

他表示，目前本港接種的兩種疫苗相當安全，亦未有批准緊急使用阿斯利康疫苗，若果歐洲

藥管局最終報告等證明疫苗與血栓有關連，本港值得檢視是否叫停訂購阿斯利康疫苗，亦考慮加

碼訂購復必泰。（ｈｙ）

