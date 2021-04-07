《經濟通通訊社７日專訊》運輸及房屋局局長陳帆、發展局局長黃偉綸，今日與地產界及工
程界等人士會面，就《基本法》附件一與附件二的修訂作解說。
地產建設商會執委會主席梁志堅表示，地產商贊同新的選舉制度，對此沒有什麼意見。另外
，他們關注本港與內地何時可通關，認為通關對本港經濟重要。（ｈｙ）
07/04/2021 15:26
【香港政情】梁志堅：地產商贊同新選舉制度，關注與內地何時通關
《經濟通通訊社７日專訊》運輸及房屋局局長陳帆、發展局局長黃偉綸，今日與地產界及工
程界等人士會面，就《基本法》附件一與附件二的修訂作解說。
地產建設商會執委會主席梁志堅表示，地產商贊同新的選舉制度，對此沒有什麼意見。另外
，他們關注本港與內地何時可通關，認為通關對本港經濟重要。（ｈｙ）
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