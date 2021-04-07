  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/04/2021 10:00

《錢來自有方－陳玉麗》網上投資防受騙，輕信貼士易招損

　　《錢來自有方》網上投資平台近年備受投資者青睞，只要一Ａｐｐ在手，便能隨時隨地落盤
買賣。雖然方便易用，但不論是投資新手，抑或馳騁股場多年的散戶，都必須多注意網上投資的
潛藏風險。
　　網上投資平台有不少優點，除了方便易用，其佣金及費用也可能較傳統中介人低。這些平台
通常集交易、資訊與社交於一身，在提供即時報價、新聞、公司資料、圖表分析之餘，更設有社
交平台功能，讓用戶及專家互相分享投資心得。
　　然而，網上資訊的準確性並無保證，甚至會有騙徒在網上散播謠言，以操控股價及進行其他
違法活動。近年社交媒體流行一種「唱高散貨」的騙局，透過聊天群組分享所謂的獨家貼士或內
幕消息，誘使投資者買入一些容易操控，例如低市值或低流通量的股票，推高股價，然後在高位
散貨，謀取暴利。由此可見，投資者必須小心核實網上資訊，更不要輕信第三方投資建議，否則
或會損失慘重。
　　其實無論以甚麼方式投資，最重要還是自己做足功課，量力而為。投資者應訂立個人投資目
標及合理的回報要求，並評估自己的風險承受能力，選擇適合的投資產品，不要完全依賴第三方
資訊或建議作出任何投資決定。投資者還要時刻緊記「世上沒有免費午餐」，明白回報與風險成
正比的道理，便能識破「穩賺貼士」等騙徒技倆，遠離投資騙局。
　　此外，投資產品涉及不同程度的風險，部分高風險產品（如衍生產品）更未必適合新手。由
於網上平台缺乏銷售人員或財務顧問提供說明或專業意見，投資者更應確保在投資前對產品有充
分了解。投資者應細閱平台資料，包括產品銷售文件及警告聲明，並了解各項收費。　　　
《投資者及理財教育委員會傳訊及教育資源主管　陳玉麗》

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話01/04/2021
《股市一周》消化對沖基金斬倉影響　港股周升602點科指彈5%
中國故事01/04/2021
《神州經脈》財新PMI意外續跌遜預期　A場收升成交持續淡靜
財經熱話01/04/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
中國故事01/04/2021
《京城近觀》雄安新區4周年　車站落成使用　處處皆在建工地
財經熱話01/04/2021
神州擬另起爐灶讓中企回流上市　聶振邦:港交所地位未改股價有支持
FOCUS01/04/2021
【FOCUS】拜登恨做「羅斯福第二」 就業計劃恐釀大分裂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金