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07/04/2021 11:02

《每周華語－黃溢華》玻璃百變、光纖世界、防熱物料、科研創新

　　《每周華語》王翰《涼州詞》：「葡萄美酒夜光杯，飲飲琵琶馬上催。醉臥沙場君莫笑，古
來征戰幾人回」。那麼，夜光杯的「杯」是甚麼東西？有說材料乃「白玉之精」，又有認為乃「
琥珀」之產物。至於「玻璃」亦有可能，研究指古埃及的雪花石膏製的「乳色玻璃」。夜光杯的
「真身」今天已無根可尋！現代玻璃卻應用極廣。
　
　　　　牛頓利用三菱鏡發現「七色」的世界，而原素周期表的發明人前蘇俄科學家
Ｄｉｍｉｔｒｉ　Ｍｅｎｄｅｌｅｅｖ孩童時期在玻璃廠玩耍，看到五光十色的玻璃使他對世界
本質起了很大的興趣，而玻璃亦成為人類藝術文化，各民族都有自身的玻璃產業。光線與玻璃乃
共存的自然╱人類結合。光的本質由其本的反射╱折射以至愛恩斯坦對光的獨到分析，今天仍左
右人類的發展歷程。
　
　　玻璃百變，１９６０年代，高錕教授發現以最基本的光學現象，即全反射，可以利用玻璃的
本質傳送各類資訊。電流╱銅線當然甚為普及，但限制太大，效率已不易大幅提升。他成為第一
個學者指出，理論上光線╱玻璃的結合，可全面取代電流╱銅線的資訊傳送系統，且光纖存在極
多的工業╱商業應用。可惜要達到應用水平，玻璃的純度要極高及甚為細小，又有一定的硬度，
有理論無實物可「試驗」，１９６０年代便停留在「理論階段」！
　
　　美國Ｃｏｒｎｉｎｇ已有百多年生產極多種類玻璃的經驗。愛迪生的燈泡玻璃全由
Ｃｏｒｎｉｎｇ獨家生產。Ｃｏｒｎｉｎｇ產品甚多，科研亦多。工業用、商業用、軍用╱防彈
及太空專用玻璃也有Ｃｏｒｎｉｎｇ的影子。當然，光學的應用，１６００╱１７００年，德國
的學者們已有不錯的掌握。德國相機大賣，地位今天仍高，亦因而幾百年的領先成就。
　
　　Ｃｏｒｎｉｎｇ於１９７０年代，三位科學家成功研發出可真正應用的光纖，使高錕等人的
科研成為事實！有電腦，有「ｗｗｗ」及「Ｂｒｏｗｓｅｒ」，如果無光纖網絡，也不可能有今
天的「互聯網」世界。有理論，也要有硬件配合。牛頓分析「七色」，也要有三菱鏡！而相機要
有上佳的鏡頭，不可只靠理論。Ｃｏｒｎｉｎｇ早期生產光纖，由多層高樓讓「光纖」往下「流
動」，再讓其冷卻，便成為可用的產品。高錕教授並無申請專利，返港出任中大校長，他在倫敦
的好友梁教授在港大「ＥＥＥ」也有甚多的科研成果。Ｃｏｒｎｉｎｇ基於理論可行，引導研制
成功大賺的「極純度玻璃」（光纖），可見基礎研究的重要性。今天Ｃｏｒｎｉｎｇ是美國唯一
生產不同種類光纖產品的公司。１９７０╱１９９０年代，太多光纖成品投入市場，供應太多，
市場未及消化，價格下挫，但Ｃｏｒｎｉｎｇ股價早見大升，此時才由頂位回吐。
　
　　玻璃五光十色！善用之，高度採光美極也，而亦有不少環保功能。Ｃｏｒｎｉｎｇ消費產品
亦多！玻璃產品多的是，日常用家用甚而專業用的產品多。Ｃｏｒｎｉｎｇ科研動力強，而Ｂｏ

　Ｂｅａｓｌｅｙ早前為Ｃｏｒｎｉｎｇ工作，後轉往Ｌｏｃｋｈｅｅｄ　Ｍａｒｔｉｎ從事「
防熱」產品的研發：為穿梭機建構全機的出入大氣層的專用「防熱罩」！Ｂｏｂ　Ｂｅａｓｌｅ
ｙ來自單親家庭，成績平平，但因為兒時的經歷，而對「防熱」研究起了內心的興趣。

　　他於二戰太平洋海上出生入死，１９４５年返回美國，因為仍可能再打仗他可升入海軍高職
，但他刻意「考」了低分，返回原剛位且「暫時」入大學，考入了化學系！１９５０╱１９５３
年韓戰無他的份兒。老友記告知他考化學系有前途，因而真的完成學業且與同校同學建立了家庭
、並無再參戰了。
　
　　Ｌｏｃｋｈｅｅｄ　Ｍａｒｔｉｎ拿下了ＮＡＳＡ的合約，「防熱罩」乃必須的，而他獨有
心得，學歷一般但有心萬事成，終成功研發了「防熱磚」：為穿梭機「訂製」了「外衣」！為人
極為低調，他的太太為他寫了自傳，亦為他爭取了「升空」後的訪問，使Ｌｏｃｋｈｅｅｄ　
Ｍａｒｔｉｎ名字以外，世人才知有發明家Ｂｏｂ　Ｂｅａｓｌｅｙ。他努力工作，身體日差，
中風但已完成了「初版」「防熱罩」，不愛出名╱出風頭甚而不認為自己是一位「發明家」。兒
時生活甚苦，一個人等待母親放工回家，長期一人「生活」，但二戰生存下來，老友記對「化學
」前景看好及世事如棋，他對「防熱」的特別「喜愛」：母親忘記熄了熨斗，他差點兒被火燒死
！人的生命歷程改變了一生！而高錕教授對「光」的「執著」及英國遠方的美國有百多年科研玻
璃經驗的Ｃｏｒｎｉｎｇ且有三位專家，苦心研究「極純玻璃」，後有「ＷＷＷ」及
「Ｂｒｏｗｓｅｒ」的出現，才真正有今天的「玻璃」為本的資訊世界！
　
　　Ｌｏｃｋｈｅｅｄ　Ｍａｒｔｉｎ航太科研好，有「不太完美」的「防熱罩」：穿梭機可升
空，而穿梭機的「窗」：生產商正是「Ｃｏｒｎｉｎｇ」也有參與。世界細，科研由基本起步，
成果豐碩，但須有信念才行。

　　高錕乃物理學家，Ｂｏｂ　Ｂｅａｓｌｅｙ化學學者，自身乃發明家。今天生物科技╱基因
工程乃美股重要板塊。「格物」由數學、物理、化學及生物甚而資訊科技為本，企業商業化「基
本理論」，轉為生產力，盈利及創造就業機會。科研╱科技╱原創發明極為重要，其中集資亦是
市場功能：今天美股仍活力十足，亦有其因由。

《資深市場人士　黃溢華》

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