《飛常談－鄧飛》伊朗最可怕的意外

《飛常談》近日，中國和伊朗簽訂了長達２５年的合作協議。雖然協議文本並無公開，但一

般評論認為，這是一份額外重要的合作協議，一方面它可能確定了用人民幣取代美元作為石油交

易的貨幣，從而走出打破美元霸權的重要一步，另一方面它涉及中國向伊朗作港口、煉油設施和

交通等大量基建投資，從而對飽受制裁折磨的伊朗經濟能夠有所緩和。總之，怎麼看這份協議都

是雙向互利的好協議。



筆者當然認同這種分析，如果這份協議真的是如此落墨的話。但恰恰是如此利好的協議，才

反過來更讓人擔心伊朗的安危。首先，去年１月，伊朗第二把手蘇萊曼尼將軍被美軍無人機空襲

刺殺，換句話說，這距離第一把手只是一步之遙！雖然第一把手不一定只有一個人（也就是國家

宗教精神領袖本人），但就算全國最高權威的憲法監護委員會，也不過六名神職人員而已！如要

刺殺，真的防不勝防。去年１１月，以色列特工在伊朗內鬼協助之下，成功刺殺伊朗頂級核專家

。近日以色列媒體公布細節，原來以色列特工人員為了這次刺殺行動，秘密進入伊朗，與當地內

鬼統籌策劃了八個月，伊朗當局居然一無所知！因此，可以毫不客氣地得出結論，如果美國真的

認為這份協議已經到了嚴重威脅美國在中東的戰略利益的話，照辦煮碗，針對伊朗最高當局來一

場刺殺行動，在技術上似乎完全沒有難度的。



其次，伊朗雖然是伊斯蘭國家，但從來不是人們想像中那麼保守封閉，尤其不是人們想像中

那麼反西方！在７０年代末之前，也就是巴列維王朝時代，伊朗已經是一個非常擁抱西方的社會

，西式教育、娛樂和生活方式已經深入民心，儘管貧富懸殊。即使在伊斯蘭共和國的今天，也不

是那種原教旨主義式的保守封閉，對於西方尤其歐洲的仰慕，仍舊深入知識分子階層。另外，在

伊朗官方公布中伊協議的第二天，伊朗最高領袖已經聲明，要求美國解除制裁，這是伊朗履行之

前奧巴馬時代的核協議的前提。怎麼理解這個聲明都行，但關鍵是一點：伊朗呼籲美國解除制裁

，希望美國解除制裁。換言之，伊朗不是對解除制裁徹底失望了，所以才把心一橫，轉向與東面

的中國合作到底。不是這樣的，更多是兩頭落注，兩頭套戥，何況這份協議並無強制性，同時歐

盟德國法國其實已經對解除伊朗制裁已經做好心理準備，只待美國改變心意。因此，在這種對美

國西方欲拒還迎的心理之下，這份協議的前景還是不無風險的。



最後，根據官方公布的統計數據，從２０１７年至今，中國從伊朗的進口總額是逐年下降的

，到今年的同比下降達１８﹒２％。從２０１８年至今，中國對伊朗出口也是逐年下降，同比下

降４﹒５％。筆者並不明白什麼原因造成這種雙方進出口皆下降的現象，尤其是在制裁之下，伊

朗經濟非常困頓，通脹率達四成以上，照理應該對於進出口有更高的依賴，何況伊朗已經形成繞

開制裁的成一定規模的以物易物來換取伊朗所必須的貨品，那麼中國應該是一個很好的貿易夥伴

，何以進出口反而下降？另外，如果真的完全使用人民幣取代美元來作石油交易，那麼得到人民

幣的伊朗就幾乎只能向中國使用人民幣，只能向中國採購進口所需的貨物了。誠然，對於全球第

一生產大國的中國來說，當然沒有問題，問題是伊朗甘心這樣？問題是擁有深厚親西方情緒的伊

朗甘心這樣？問題是有西方內鬼的伊朗社會甘心這樣？就算最高當局甘心這樣，請參考本文第二

段！《全國港澳研究會理事﹐香港將軍澳香島中學校長及香港教育工作者聯會副主席 鄧飛》

