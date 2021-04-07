【聚焦人幣】人行工作論文：適時建立人民幣匯率期貨市場

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》人行發布工作論文，建議進一步探索構建以

國內大循環為主體、國內國際「雙循環」互促進的新發展格局下的人民幣匯率全球定價形成機制

：不斷完善人民幣在岸市場的定價機制，研究各類匯率衍生品對匯率形成作用，適時建立人民幣

匯率期貨市場，或引導境內相關主體有效利用離岸期貨市場規避匯率風險。

論文並指出，加強對全球人民幣流動、資產配置和價格變動的監測，健全人民幣匯率風險的

宏觀審慎管理體系，穩步推進人民幣國際化。

