《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》人行發布工作論文，建議進一步探索構建以
國內大循環為主體、國內國際「雙循環」互促進的新發展格局下的人民幣匯率全球定價形成機制
：不斷完善人民幣在岸市場的定價機制，研究各類匯率衍生品對匯率形成作用，適時建立人民幣
匯率期貨市場，或引導境內相關主體有效利用離岸期貨市場規避匯率風險。
論文並指出，加強對全球人民幣流動、資產配置和價格變動的監測，健全人民幣匯率風險的
宏觀審慎管理體系，穩步推進人民幣國際化。
07/04/2021 08:34
【聚焦人幣】人行工作論文：適時建立人民幣匯率期貨市場
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》人行發布工作論文，建議進一步探索構建以
國內大循環為主體、國內國際「雙循環」互促進的新發展格局下的人民幣匯率全球定價形成機制
：不斷完善人民幣在岸市場的定價機制，研究各類匯率衍生品對匯率形成作用，適時建立人民幣
匯率期貨市場，或引導境內相關主體有效利用離岸期貨市場規避匯率風險。
論文並指出，加強對全球人民幣流動、資產配置和價格變動的監測，健全人民幣匯率風險的
宏觀審慎管理體系，穩步推進人民幣國際化。
|財經熱話01/04/2021
《股市一周》消化對沖基金斬倉影響 港股周升602點科指彈5%
|中國故事01/04/2021
《神州經脈》財新PMI意外續跌遜預期 A場收升成交持續淡靜
|財經熱話01/04/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
|中國故事01/04/2021
《京城近觀》雄安新區4周年 車站落成使用 處處皆在建工地
|財經熱話01/04/2021
神州擬另起爐灶讓中企回流上市 聶振邦:港交所地位未改股價有支持
|FOCUS01/04/2021
【FOCUS】拜登恨做「羅斯福第二」 就業計劃恐釀大分裂
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰